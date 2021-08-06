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  4. O fotoğrafı korkutmuştu! Seren Serengil neden zayıflıyor?

O fotoğrafı korkutmuştu! Seren Serengil neden zayıflıyor?

06.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir dumping sendromu ile boğuşan Seren Serengil, giderek zayıflıyor. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olarak kilo veren Serengil, 3,5 ay gibi bir sürede 25 kilo verdi. Hızlı bir şekilde kilo veren Seren Serengil, 46 kiloya kadar düştü. Ameliyat sonrasında çeşitli sağlık problemleri yaşayan Serengil, geçtiğimiz ay şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sunduğu programdan da ayrılan Seren Serengil’in o hali korkuttu.

Seren Serengil, özellikle yaptığı photoshoplar ile gündeme geliyor. Geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle oldukça zor günler geçiren Serengil, her geçen gün resmen eriyor. Beyaz TV kanalında sunduğu ‘Söylemezsem Olmaz’ programından sağlık sorunları nedeniyle ayrılan ünlü sunucunun o halini görenler gözlerine inanamadı!

‘Ameliyat olmazsam, yaza çıkamazmışım’

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, o zamandan bu zamana çok ciddi rahatsızlıklarla boğuşuyor.
O dönem hızla kilo vermeye başlayan Serengil, 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo verdi.
Daha sonra annesinden bile gizleyerek ikinci kez mide ameliyatı olan Serengil, bu ameliyattan sonra çok pişman oldu.
Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.
Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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