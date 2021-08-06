O fotoğrafı korkutmuştu! Seren Serengil neden zayıflıyor?

Seren Serengil, özellikle yaptığı photoshoplar ile gündeme geliyor. Geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle oldukça zor günler geçiren Serengil, her geçen gün resmen eriyor. Beyaz TV kanalında sunduğu ‘Söylemezsem Olmaz’ programından sağlık sorunları nedeniyle ayrılan ünlü sunucunun o halini görenler gözlerine inanamadı!

‘Ameliyat olmazsam, yaza çıkamazmışım’

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, o zamandan bu zamana çok ciddi rahatsızlıklarla boğuşuyor.

O dönem hızla kilo vermeye başlayan Serengil, 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo verdi.

Daha sonra annesinden bile gizleyerek ikinci kez mide ameliyatı olan Serengil, bu ameliyattan sonra çok pişman oldu.

Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.