Oğlunun erotik filminde boy göstermişti! Elizabeth Hurley pozlarıyla adından söz ettiriyor

Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolünden tanınan Elizabeth Hurley, gençlik iksirini günde en az 6 kere yaptığı şeye borçlu olduğunu söylüyor.

Hurley cilt bakım rutininde nemlendirmeyi ön planda tutuyor. "Kendime söz verdiğim tek şey nemlendirici ve bolca kullanıyorum. Yüzüme günde yaklaşık altı kez ve boynuma günde yaklaşık 10 kez nemlendirici sürüyorum" dedi.

