Oğlunun erotik filminde boy göstermişti! Elizabeth Hurley pozlarıyla adından söz ettiriyor

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley Steve Bing ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Damian Hurley'ın yönettiği bir erotik-gerilim filmi olan 'Strictly Confidential'da oynamasıyla gündeme gelmişti.
Erotik filmde rol alarak adından söz ettiren oyuncu ve model paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 58 yaşındaki Hurley sosyal medyada adından söz ettiriyor.
Yıllara meydan okuyan ünlü isim hayranlarını mest eden paylaşımlarıyla dikkat çekerken formunun sırrını da zaman zaman paylaşıyor.
Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolünden tanınan Elizabeth Hurley, gençlik iksirini günde en az 6 kere yaptığı şeye borçlu olduğunu söylüyor.
Hurley cilt bakım rutininde nemlendirmeyi ön planda tutuyor. "Kendime söz verdiğim tek şey nemlendirici ve bolca kullanıyorum. Yüzüme günde yaklaşık altı kez ve boynuma günde yaklaşık 10 kez nemlendirici sürüyorum" dedi.
Hurley, beslenmesine DE oldukça dikkat ediyor. İşlenmiş gıdaların vücuda olan zararlarının farkında olduğu için çok fazla şeker, tuz ve yağ içeren besinler tüketmiyor.
Güzel isim "Basit, doğal, kolay yiyecekler severim. Çok fazla kimyasal ve katkı maddesi içeren yiyecekleri gerçekten sevmiyorum. Yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri yemeye çalışırım. Genellikle evde kendim pişiririm" diyor.