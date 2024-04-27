İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni lider kim olacak? Kurultay günü: 4 aday yarışıyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni genel başkan belli oluyor. 5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkan adayı olarak yarışıyor.

AKŞENER ADAY DEĞİL

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.

İYİ Parti kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.

Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Dışarıdan müdahale olduğu iddialarına da "İYİ Parti, bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez." cevabı verildi.

"BEN EMANETÇİ OLACAK KARAKTERDE DEĞİLİM"

Genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü söyleyerek "Ben emanetçi olacak karakterde değilim, Sayın Akşener de öyle bir zihniyette değil." ifadesini kullanmıştı.

Koray Aydın ise yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlere tek başına girilmesi kararını eleştirerek "Bu zaferin içinde biz de olacaktık." dedi.

"HEPSİ GERİ DÖNECEK"

Aydın, partiden istifa edenlerle temas halinde olduğunu belirterek genel başkan seçilmesi halinde hepsinin geri döneceğini söyledi.







