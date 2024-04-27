HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni lider kim olacak? Kurultay günü: 4 aday yarışıyor

İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni lider kim olacak? Kurultay günü: 4 aday yarışıyor

27.04.2024 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda, 4 aday genel başkanlık için yarışıyor.

İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni lider kim olacak? Kurultay günü: 4 aday yarışıyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası yeni genel başkan belli oluyor. 5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkan adayı olarak yarışıyor.

kjhkjh

AKŞENER ADAY DEĞİL

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.

hgkl

İYİ Parti kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmayacak.

Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Dışarıdan müdahale olduğu iddialarına da "İYİ Parti, bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez." cevabı verildi.

"BEN EMANETÇİ OLACAK KARAKTERDE DEĞİLİM"

Genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü söyleyerek "Ben emanetçi olacak karakterde değilim, Sayın Akşener de öyle bir zihniyette değil." ifadesini kullanmıştı.

aaa

Koray Aydın ise yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlere tek başına girilmesi kararını eleştirerek "Bu zaferin içinde biz de olacaktık." dedi.

bb

"HEPSİ GERİ DÖNECEK"

Aydın, partiden istifa edenlerle temas halinde olduğunu belirterek genel başkan seçilmesi halinde hepsinin geri döneceğini söyledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler
Dicle Elektrik'ten elektrik kesintisi iddialarına yanıt! 'Hizmetimiz kesintisiz devam ediyor'Dicle Elektrik'ten elektrik kesintisi iddialarına yanıt! 'Hizmetimiz kesintisiz devam ediyor'
Talep üzerine yurt dışından getirildi! 1 yıl sonraki hali göz kamaştırdıTalep üzerine yurt dışından getirildi! 1 yıl sonraki hali göz kamaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti kurultay
En Çok Okunan Haberler
Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Real Sociedad-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'i yere göğe sığdıramadılar: 'Saf bir yetenek, altın gibi!' Geleceği hakkında karar verildi

Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı!

Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı!

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi...

D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi...

1 yıllık spor salonu ücreti için akılalmaz iddia! 700 çivinin üzerine yattı, hastaneye koştu: Sırtında delikler oluştu

1 yıllık spor salonu ücreti için akılalmaz iddia! 700 çivinin üzerine yattı, hastaneye koştu: Sırtında delikler oluştu

Kuduz alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı

Kuduz alarmı: 2 mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.