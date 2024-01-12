Öğretmenliği bırakıp OnlyFans fenomenliğe soyundu! Her paylaşımı başka bir olay oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

Yıllarca öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Courtney Tillia, gelirinin önceki maaşının 10 katına ulaştığını söyledi. Behind The Velvet Rope podcastine konuşan Tillia, "Öğretmenlik yaparken o kadar az değer görüyordum ki kendimi bir türlü ifade edemiyordum. Üstelik maddi olarak da sıkıntı içindeydim. Öğretmenliği çok seviyordum ama bir seçim yapmam gerekti" dedi.

