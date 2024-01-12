Öğretmenliği bırakıp OnlyFans fenomenliğe soyundu! Her paylaşımı başka bir olay oldu... Sosyal medya onu konuşuyor

Yıllarca öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Courtney Tillia, gelirinin önceki maaşının 10 katına ulaştığını söyledi. Behind The Velvet Rope podcastine konuşan Tillia, "Öğretmenlik yaparken o kadar az değer görüyordum ki kendimi bir türlü ifade edemiyordum. Üstelik maddi olarak da sıkıntı içindeydim. Öğretmenliği çok seviyordum ama bir seçim yapmam gerekti" dedi.
25 yıllık öğretmenlik kariyerini sonlandırmak zorunda kalmanın kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Tillia, "Bir noktada öğretmenliğe geri dönmek istediğimi biliyorum. Ancak bunu yapamayacağıma dair sık sık eleştiriliyorum. Üzerimdeki çok fazla önyargı var" diye konuştu.
Şu andaki gelirinden memnun olduğunu ifade eden Tillia, "Belki meslektaşlarım için OnlyFans öğretmenliği yapabilirim. Bu benim için gerçekten bambaşka bir bakış açısı olacak" ifadelerini kullandı.