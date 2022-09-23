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Okul eteğinin altından bebeğinin başını görene kadar hamile olduğunu bilmiyordu! Hikayesi sosyal medyayı salladı

23.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta hamileliğini doğum yapana kadar fark etmediğini dile getiren Alexis Queen isimli bir kadının paylaşımı popüler olmayı başardı. Henüz 15 yaşındayken okula gitmek için sabah hazırlandığı sırada üniformasının eteğinin altından bebeğinin başını gördüğünü dile getiren kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda yorumlar peşi sıra geldi.

TikTok’ta 8 milyondan fazla izlenmeye ulaşan bir paylaşımda şu anda 19 yaşında olan Alexis Queen isimli bir kadın, 15 yaşındayken hamile olduğunu fark etmeden doğum yaptığını anlattı. Doğum hikayesi ilginç bulunan kadın gönderisine, “Annem bana hamileyken midesinin yandığını söyledi. Son zamanlarda biraz mide ekşimesi yaşadığımı fark ettim ve yaz tatilinde hamilelik testi yaptım. Test negatif çıktı ve hala adetim vardı. Ancak okulun ikinci
günü bebeğimi doğurdum” notunu ekledi.

SEMPTOM GÖSTERMEDİ

Yaz tatili sürecinde sadece midesinde ekşime olduğunu dile getiren Queen, okulun ilk günü eve döndüğünde şiddetli bir sırt ağrısı hissettiğini belirtti. Ağrı kesici ilaç içtikten sonra uykuya dalan kadın sabaha karşı uyandığını ve annesi ile babasını uyandırmaya gittiğini ifade etti. Dayanılmaz ağrısı nedeniyle okula gitmek istemediğini söyleyen Queen, “Annem ve babam okula gitmemek için bahane uydurduğumu düşündü. Onların zoruyla üniformamı giymek için tuvalete gittim. O sırada birden ıkınma dürtüsü hissettim ve çığlık atmaya başladım. Annem tuvalete geldiğinde okul eteğimin altında bebeğin kafasını gördü” dedi.

“KÜÇÜK BİR BEBEK VARDI”

“KÜÇÜK BİR BEBEK VARDI”
Anne ve babasının büyük bir panikle ambulans çağırdığından söz eden Queen, “Sağlık görevlileri kapıdan içeri girdiğinde oturma odasının zemininde küçük bir bebek vardı. O anda aklımdan bir sürü duygu geçti” dedi.
Alexis ve Harry ismi verilen bebek hastaneye giderek muayene edildiler. İkisi de iyi ve sağlıklıydı. Alexis'in annesi, kız arkadaşını ve oğlunu ziyarete gelen bebeğin babası Tyler'ı aradı. Tyler ve Alexis küçük çocuklarıyla birlikte koronavirüs pandemisinin başladığı dönemde ayrı bir eve çıktı.

HAMİLE OLDUĞUNUZU BİLMEMEK MÜMKÜN MÜ?

HAMİLE OLDUĞUNUZU BİLMEMEK MÜMKÜN MÜ?
Brezilya Jinekoloji ve Obstetrik Dernekleri Federasyonu’ndan (FEBRASGO) jinekolog ve doğum uzmanı Gabriel Costa, “Çoğu durumda düzensiz adet kanaması hamileliği erken tanımayı zorlaştıran şeydir. Çünkü düzensiz adet döngülerinde çoğu kadın adeti geciktiğinde bu durumu yadırgamaz. Ayrıca hamile bir kadın, psikolojik olarak hamileliği inkar ettiği sürece çocuğun hareket ettiğini hissetmeyebilir.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok hamilelik
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