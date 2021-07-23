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Olcay Kutluca kimdir, nereli? Olcay Kutluca kaç yaşında?

23.07.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018-2019 senelerinde Türkiye'nin en iyi mentalisti ve en iyi korku sihirbazı ödüllerini kazanan Olcay Kutluca'nın hayatı merak ediliyor. Başarılı mentalistin kariyeri ve aldığı ödüller araştırma konusu oldu. Peki Olcay Kutluca kimdir, nereli? Olcay Kutluca kaç yaşında? İşte merak edilenler...

İllüzyonist ve mentalist kimliği ile bilinen ve Türkiye'nin en iyi mentalisti ödülünün sahibi olan Olcay Kutluca'nın yaşamı merak konusu oldu. Peki pek çok televizyon programında da yer alan başarılı mentalist Olcay Kutluca kimdir, nereli?

Olcay Kutluca kimdir?

Olcay Kutluca 24 .11.1991 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. İllüzyonist ve mentalist kimliği ile ön plana çıkmış ödüllü sahne sanatçısıdır.
Sahne sanatçılığı yanında Altın Melek Ödülleri ve Güneş Ödülleri yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 1991 Amasya doğumlu olan Olcay Kutluca İllüzyona ilkokul yıllarında okuluna gelen bir sihirbaz gösterisinden etkilenerek başladı.
2018-2019 yıllarında Türkiye'nin en iyi mentalisti ve en iyi korku sihirbazı ödüllerini alarak bu alanda en iyisi olduğunu kanıtladı.
Televizyon programları ve Kültür Merkezlerinde gerçekleştirdiği gösterilerin yanı sıra yaptığı tehlikeli denemeler ile ün yapan Olcay Kutluca aktif olarak Mentalizm alanında gösterilerine devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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