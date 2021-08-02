Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Olmaz Oluversin Gari filmi konusu nedir?

Olmaz Oluversin Gari filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yapımını Juli Sanat'ın üstlendiği serinin beşinci filmi olan yapımda başrolleri Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk beraber paylaşıyor. Peki Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi ve konusu nedir?

Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği ve senaryosunu Murat Gürvardar'ın kaleme aldığı ''Oluversin Gari'' film serisinin ''Olmaz Oluversin Gari" filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Sevilen filmin çekim yeri ve konusu merak konusu oldu. Aşk Oluversin Gari filminin sonrasında bu defa serinin beşinci filmi Olmaz Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez ekranlarda olacak. Seri filmin çekimleri, Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleştirildi.

Konusu nedir? Filmde, Derya ve Güney’in evliliği Aliş ve Seda'yı çok üzmüştür. Derya'nın kafası oldukça karışıktır. Babasının videosunu sakin şekilde izlemek ister ancak video yalnızca Seda'nın elinde vardır. Güney’'e beraber videoyu Seda'dan almayı planlar. Güney, Derya, Aliş ve Şişman planlar yaparak Seda'nın telefonunu almayı başarır. Derya videoyu kendi telefonuna gönderir. Videonun ortaya çıkmasının ardından Jandarma, Salih'i kelepçeleyerek gözaltına alır. Videoyu izledikten sonra Derya çok kötü olur. O zaman arkeologlar, Sadri'nin arazisinde ortaya çıkarılan heykelleri rapor etmek için Sadri'nin evine gelirler. Sadri aşırı sinir nedeniyle kalp krizi geçirmiş ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Tüm olayları öğrenen Derya, Güney'e boşanmak istediğini söyler.

Güney, Derya, Aliş ve Şişman planlar yapar ve Seda'nın telefonunu almayı başarır. Derya videoyu kendi telefonuna yollar. Videonun ortaya çıkmasının sonrasından Jandarma, Salih'i kelepçeleyerek gözaltına alacaktır.