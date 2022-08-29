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Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor! Dünyanın en korkunç müzesi: El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi)

29.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Guanajuato şehrinde bulunan El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi) dünyanın en ilgiç müzeleri arasında yer alıyor. Çünkü müzede 200 yıl önce kolera salgınından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri sergileniyor. Bölgenin tarihi hakkında bilgi edinmek için her yıl binlerce turist Meksika’nın Guanajuato şehrindeki müzeyi ziyaret ediyor.

1833'te Meksika'nın Guanajuato şehrinde yüzlerce kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yaslı aileler salgının daha fazla yayılmasını önlemek için cenazeleri hemen gömmek zorunda kaldı. Salgın tedbirleri nedeniyle bölgede cenaze işleri hızlı ve düzensiz bir şekilde devam etmişti. Hatta Ignacia Auilar isimli bir kişi salgın hastalık nedeniyle canlı canlı gömülerek tarih kitaplarındaki yerini almıştı. El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi) işte bu döneme tanıklık eden canlı bir tarih olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kolera salgını nedeniyle vefat eden kişilerin doğal ortamlarda mumyalanan cesetlerinin bölgenin her yerinde bulunması üzerine 1865 yılında yetkililer mezar vergisi yasasını çıkarttı. Yasa kapsamında vefat eden kişilerin ailelerinden ücret talep edilmeye başlandı. Yakınlarının ödeyemediği vergilerden dolayı 1865-1958 yılları arasında cesetlerin %90'ı mezarlarından edilerek, mezar hakkını kaybetti. Sadece %2'si mumyalanmış bir halde belirlenen bir binada korundu.
Yakınlarını görmek için binaya yasadışı yollarla giren ziyaretçiler Meksika’nın iklimsel durumu nedeniyle mumyaların çürümediğini keşfetti. Bu durumda ise 1900’lü yıllarda mumyalar bu kez turistlerin ilgi odağı oldu. Dünya genelinde tartışma yaratmasına rağmen mumyalar müzede oluşturulan cam bölmelerde sergileniyor. El Museo De Las Momias ismiyle açılan Guanajuato Mumya Müzesi yaklaşık 108 mumya içeriyor. Hamile bir kadının koleraya kurban gitmesiyle en küçük mumyanın bir cenin olduğu görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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