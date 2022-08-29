Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor! Dünyanın en korkunç müzesi: El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi)

1833'te Meksika'nın Guanajuato şehrinde yüzlerce kişi kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yaslı aileler salgının daha fazla yayılmasını önlemek için cenazeleri hemen gömmek zorunda kaldı. Salgın tedbirleri nedeniyle bölgede cenaze işleri hızlı ve düzensiz bir şekilde devam etmişti. Hatta Ignacia Auilar isimli bir kişi salgın hastalık nedeniyle canlı canlı gömülerek tarih kitaplarındaki yerini almıştı. El Museo De Las Momias (Mumya Müzesi) işte bu döneme tanıklık eden canlı bir tarih olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kolera salgını nedeniyle vefat eden kişilerin doğal ortamlarda mumyalanan cesetlerinin bölgenin her yerinde bulunması üzerine 1865 yılında yetkililer mezar vergisi yasasını çıkarttı. Yasa kapsamında vefat eden kişilerin ailelerinden ücret talep edilmeye başlandı. Yakınlarının ödeyemediği vergilerden dolayı 1865-1958 yılları arasında cesetlerin %90'ı mezarlarından edilerek, mezar hakkını kaybetti. Sadece %2'si mumyalanmış bir halde belirlenen bir binada korundu.