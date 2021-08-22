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OnlyFans'ın kararı sonrası seks işçileri Megan Barton Hanson'u hedef aldı

22.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans'ın müstehcen içeriği yasaklama kararı üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. Seks işçileri mali destekçilerin baskısı nedeniyle pornografinin yasaklanması sonrası Megan Barton Hanson ve Bella Thorne gibi yıldızları suçluyor.

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, 1 Ekim'den itibaren müstehcen fotoğraf ve videoları engelleyeceğini açıkladı.

OnlyFans'ın bu kararı sonrası uygulamadan para kazanan ünlüler ve seks işçileri karşı karşıya geldi. Seks işçileri bu yasağın sebebinin ünlüler olduğunu düşünüyor.

POZLARI SAYESİNDE EVİNİ YENİLEDİ

Bu alandan para kazanan seks işçileri Megan Barton-Hanson gibi ünlülerin açgözlülük yaptıklarını ve bu alanı da popülerleştirerek tükettiklerini iddia ediyor. Seks işçilerine bu anlamda sosyal medyada büyük destek var.
Güvenli alan olarak görülen platforma Cardi B, Bella Thorne, Megan Barton Hanson gibi isimlerin duyduğu ilgi ve kazandıkları paralar yeniden gündem oldu ve tepki çekti.
Love Island yıldızı Megan Barton-Hanson tepkiler sonrası, 1 Ekim'den itibaren siteden müstehcen içeriği silmenin "mantıksız" olduğunu söyledi.
Ünlü isim açıklamasında "Hayal kırıklığına uğradığımı söylemek yetersiz kalıyor. Seks işçilerinin kazancını kesmek; seks işçiliğinin utanç verici olduğu anlatısını daha da sürdürmek anlamına gelir. Lütfen güvende olun! Güvenli bir şekilde çalışmak için alternatif platformlar var. Lütfen güvenliğinizden ödün vermeyin ve rahat olmadığınız şeyler yapmayın" dedi.
Megan, OnlyFans'tan ne kadar kazandığına dair ise şunları söyledi: "Siteyi yapmak kesinlikle hayalimdeki evi almama yardımcı oldu ve bana yeni mobilyalar için tüm parayı verdi."
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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne OnlyFans Megan Barton Hanson
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