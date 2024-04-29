Eşini öldürüp intihar etti! Yakınlarından şoke eden 'uyuşturucu' iddiası: 'Alıp içeri atmış olsalar...'

Dehşete düşüren olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre, evin yatak odasında eşi Buse Demirkıran'a av tüfeğiyle ateş etti. Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

Eve giren polis ekipleri, 1,5 ve 4 yaşında 2 erkek çocuğu olan Buse Demirkıran'ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, çiftin öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazesi alınan Buse Demirkıran'ın Denizli'de, Hamza Demirkıran'ın ise Alaşehir Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Buse Demirkıran'ın uyuşturucu kullanan eşi Hamza Demirkıran ile bu nedenle son 2 yıldır sürekli sorunlar yaşadığı için pek çok kez ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

'ALIP İÇERİ ATMIŞ OLSALAR BU OLAY YAŞANMAYACAKTI'

Hamza Demirkıran'ı dayısı Vahdettin Cambaz, yeğeninin bir süredir uyuşturucu kullandığını belirterek, "Metamfetamin kullanıyordu. Ne yaşadıysa çocuk, ailesi uyurken yanında bebek varken gelip vuruyor. Artan bu uyuşturucu belası millettin başına bela oldu. Daha çok canlar yanmadan, yetkililer buna bir çare bulsunlar. Şikayet ediyoruz, alıp içeri atmış olsalar bu olay yaşanmayacaktı. İkisi de canımız ciğerimiz. Yüreğimiz yanıyor. Yeğenim, toptan hurda alım satımı yapan, dükkan işleten çalışkan bir çocuktu" diye konuştu.

Hamza'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu Müslüm Özen (41) de olayı anlatarak, "Daha önce kendisini, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) yatırdık. Psikolojisi çok bozuktu. Tedavi için yatırıyorduk ama her defasında kaçıp geliyordu" dedi.

Hamza Demirkıran'ın halasının oğlu Hüseyin Gün (32) de "Hamza, özünde herkes tarafından sevilen, sayılan iyi bir çocuktu. Ancak, uyuşturucu bağımlısı olunca, psikolojisi bozuldu. Ailesiyle devamlı sorunlar yaşamaya başladı. En son dün gece korkunç bir olay yaşandı. Üzüntülüyüz. Devletimizden uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçilmesi için daha etkili mücadele edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





