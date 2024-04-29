HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini öldürüp intihar etti! Yakınlarından şoke eden 'uyuşturucu' iddiası: 'Alıp içeri atmış olsalar...'

Eşini öldürüp intihar etti! Yakınlarından şoke eden 'uyuşturucu' iddiası: 'Alıp içeri atmış olsalar...'

29.04.2024 14:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Hamza Demirkıran (24), eşi Buse Demirkıran'ı (23) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Demirkıran'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen dayısı Vahdettin Cambaz (48), "Metamfetamin kullanıyordu. Ne yaşadıysa çocuk, ailesi uyurken yanında bebek varken gelip vuruyor. Artan bu uyuşturucu belası millettin başına bela oldu. Daha çok canlar yanmadan, yetkililer buna bir çare bulsunlar. Şikayet ediyoruz, alıp içeri atmış olsalar bu olay yaşanmayacaktı" dedi.

Eşini öldürüp intihar etti! Yakınlarından şoke eden 'uyuşturucu' iddiası: 'Alıp içeri atmış olsalar...'

Dehşete düşüren olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi Bozdağ Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre, evin yatak odasında eşi Buse Demirkıran'a av tüfeğiyle ateş etti. Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

167523_MANISA’NIN-ALASEHIR-ILCESINDE-ESI-BUSE-D

Eve giren polis ekipleri, 1,5 ve 4 yaşında 2 erkek çocuğu olan Buse Demirkıran'ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, çiftin öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazesi alınan Buse Demirkıran'ın Denizli'de, Hamza Demirkıran'ın ise Alaşehir Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Buse Demirkıran'ın uyuşturucu kullanan eşi Hamza Demirkıran ile bu nedenle son 2 yıldır sürekli sorunlar yaşadığı için pek çok kez ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

167524_MANISA’NIN-ALASEHIR-ILCESINDE-ESI-BUSE-D

'ALIP İÇERİ ATMIŞ OLSALAR BU OLAY YAŞANMAYACAKTI'

Hamza Demirkıran'ı dayısı Vahdettin Cambaz, yeğeninin bir süredir uyuşturucu kullandığını belirterek, "Metamfetamin kullanıyordu. Ne yaşadıysa çocuk, ailesi uyurken yanında bebek varken gelip vuruyor. Artan bu uyuşturucu belası millettin başına bela oldu. Daha çok canlar yanmadan, yetkililer buna bir çare bulsunlar. Şikayet ediyoruz, alıp içeri atmış olsalar bu olay yaşanmayacaktı. İkisi de canımız ciğerimiz. Yüreğimiz yanıyor. Yeğenim, toptan hurda alım satımı yapan, dükkan işleten çalışkan bir çocuktu" diye konuştu.

Hamza'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu Müslüm Özen (41) de olayı anlatarak, "Daha önce kendisini, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) yatırdık. Psikolojisi çok bozuktu. Tedavi için yatırıyorduk ama her defasında kaçıp geliyordu" dedi.

Hamza Demirkıran'ın halasının oğlu Hüseyin Gün (32) de "Hamza, özünde herkes tarafından sevilen, sayılan iyi bir çocuktu. Ancak, uyuşturucu bağımlısı olunca, psikolojisi bozuldu. Ailesiyle devamlı sorunlar yaşamaya başladı. En son dün gece korkunç bir olay yaşandı. Üzüntülüyüz. Devletimizden uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçilmesi için daha etkili mücadele edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyonMİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa ettiİskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Manisa uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

Sosyal medya fenomenine canlı yayında kamyonet çarptı

Sosyal medya fenomenine canlı yayında kamyonet çarptı

AK Parti neden oy kaybetti? Yüzde 51 aynı cevabı verdi

AK Parti neden oy kaybetti? Yüzde 51 aynı cevabı verdi

Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.