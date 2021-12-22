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Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

22.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021’de sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyat listesini merak ediyor. Listede 500 bin Türk lirasına kadar olan modeller yer alıyor. Döviz kurlarında meydana gelen düşüşün ardından bazı markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı.

Aralıkta bazı otomobil modellerinde 100 bin Türk liraları geçen artışlar meydana gelmişti. İşte model model otomobil fiyatları…

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 387,600 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 403,300 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 423,900 TL

SEAT

SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 354.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 419.000 TL

SEAT

SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 459.000 TL

SEAT

SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 459.000 TL
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