Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Aralıkta bazı otomobil modellerinde 100 bin Türk liraları geçen artışlar meydana gelmişti. İşte model model otomobil fiyatları…
Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 387,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 403,300 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 423,900 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 354.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 419.000 TL
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 459.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 459.000 TL
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