MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşırttı! 'Bambaşka biri'

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşırttı! 'Bambaşka biri'

13.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Aydın kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Aydın, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Pınar Soylu' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Aydın kariyerinin zirvesindeyken herşeyi geride bırakıp ortadan kayboldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Pınar Aydın gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. İstanbul'u terk edip Giresun'a yerleşen ünlü ismin son halini görenler çok şaşırıyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Çok değişmişsin', 'Yıllar sana yaramış', 'Hala çok güzel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyduğumuz Pınar Aydın, Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, Özdemir Erkan ve Cem Ceminay'ın, sunuculuğunu yaptığı Akademi Türkiye yarışmasından üçüncülükle ayrılmıştı.
Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.
2006 - 2008 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Pınar Soylu karakterini canlandıran oyuncu Akasya Durağı'nda da rol aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pınar Aydın arka sokaklar karakteri
En Çok Okunan Haberler
Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Sızma girişimi önlendi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

2024'ün ilk siyasi partisi kuruldu: Emekliler Partisi

2024'ün ilk siyasi partisi kuruldu: Emekliler Partisi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dün ibadete açılan cami bugün küle döndü

Dün ibadete açılan cami bugün küle döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.