Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşırttı! 'Bambaşka biri'

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Pınar Soylu' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Aydın kariyerinin zirvesindeyken herşeyi geride bırakıp ortadan kayboldu.



Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Pınar Aydın gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. İstanbul'u terk edip Giresun'a yerleşen ünlü ismin son halini görenler çok şaşırıyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Çok değişmişsin', 'Yıllar sana yaramış', 'Hala çok güzel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyduğumuz Pınar Aydın, Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, Özdemir Erkan ve Cem Ceminay'ın, sunuculuğunu yaptığı Akademi Türkiye yarışmasından üçüncülükle ayrılmıştı.

Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.