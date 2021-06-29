Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin İlk ve Son dizisinden ilk tanıtım geldi!

BluTV’den bir yeni dizi daha. Deniz ve Barış'ın yaşadığı büyük aşkı ekranlara taşıyan İlk ve Son dizisinin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci rol alıyor. Yayınlanan tanıtım izleyicinin dikkatini çekerken, dizinin yayın tarihi merak konusu oldu.