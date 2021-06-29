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Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin İlk ve Son dizisinden ilk tanıtım geldi!

29.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blu TV'de yayın hayatına başlayacak olan 'İlk ve Son' dizisinden ilk fragman geldi. Başrollerinde Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin yer aldığı dizinin çekimleri sona erdi. Ünlü platform sona eren çekimlerin ardından dizinin başrol oyuncuları da tanıtımı sosyal medya hesaplarından yayınladı...

BluTV’den bir yeni dizi daha. Deniz ve Barış'ın yaşadığı büyük aşkı ekranlara taşıyan İlk ve Son dizisinin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci rol alıyor. Yayınlanan tanıtım izleyicinin dikkatini çekerken, dizinin yayın tarihi merak konusu oldu.

İlk ve Son dizisinden ilk tanıtım geldi!

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yer aldığı 'İlk ve Son' dizisinden merakla beklenen tanıtım geldi.
Yirmili yaşlarında tanışan Deniz ve Barış’ın 10 yıl süren serüvenlerini ekranlara taşındığı dizide Deniz karakterine Özge Özpirinçci, Barış karakterine ise Salih Bademci hayat veriyor.
Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Kırmızı Oda, Kusursuz, Hercai gibi yapımlarda yönetmenliğini yapan Cem Karcı üstleniyor.
Blu TV'nin sosyal medya hesaplarında da yayınladığı ilk tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci Salih Bademci
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