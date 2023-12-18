Panamalı model Grancie Bon dekolteli taytıyla yıktı geçti! 'Tamamen doğal' Fiziğiyle dikkat çekti... Yine çok konuşulacak paylaşım

Instagram hesabında 4,3 milyon takipçisi bulunan Panamalı ünlü model Grancie Bon, sık sık paylaşım yapıyor. Dikkat çeken fiziğini sık sık sergilemeyi seven ve takipçilerinden çok sayıda yorum alan ünlü model, yine yaptığı bir paylaşımla ortalığı adeta yıktı, geçti.