Panamalı model Grancie Bon dekolteli taytıyla yıktı geçti! 'Tamamen doğal' Fiziğiyle dikkat çekti... Yine çok konuşulacak paylaşım

Instagram hesabında 4,3 milyon takipçisi bulunan Panamalı ünlü model Grancie Bon, sık sık paylaşım yapıyor. Dikkat çeken fiziğini sık sık sergilemeyi seven ve takipçilerinden çok sayıda yorum alan ünlü model, yine yaptığı bir paylaşımla ortalığı adeta yıktı, geçti.
Altına giydiği pembe taytıyla yürürken bir video paylaşan ünlü model, fiziğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Bon'un paylaştığı videoya "Tamamen doğal" notunu düştüğü de görüldü.
Ünlü ismin bu notunun, kendisine yönelik eleştirilere bir gönderme olduğu düşünüldü.
Fiziğiyle çok konuşulan modelin, sık sık kalçalarını sergilemekten geri durmadığı paylaşımlar yaptığı biliniyor.