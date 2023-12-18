MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Panamalı model Grancie Bon dekolteli taytıyla yıktı geçti! 'Tamamen doğal' Fiziğiyle dikkat çekti... Yine çok konuşulacak paylaşım

Panamalı model Grancie Bon dekolteli taytıyla yıktı geçti! 'Tamamen doğal' Fiziğiyle dikkat çekti... Yine çok konuşulacak paylaşım

18.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Panamalı ünlü model Grancie Bon, yine fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü modelin paylaşımına eklediği "Tamamen doğal" notu da çok sayıda yoruma neden oldu.

Instagram hesabında 4,3 milyon takipçisi bulunan Panamalı ünlü model Grancie Bon, sık sık paylaşım yapıyor. Dikkat çeken fiziğini sık sık sergilemeyi seven ve takipçilerinden çok sayıda yorum alan ünlü model, yine yaptığı bir paylaşımla ortalığı adeta yıktı, geçti.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

PEMBE TAYTLI VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Altına giydiği pembe taytıyla yürürken bir video paylaşan ünlü model, fiziğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

"TAMAMEN DOĞAL" NOTUNU DÜŞTÜ

"TAMAMEN DOĞAL" NOTUNU DÜŞTÜ

Bon'un paylaştığı videoya "Tamamen doğal" notunu düştüğü de görüldü.

Ünlü ismin bu notunun, kendisine yönelik eleştirilere bir gönderme olduğu düşünüldü.

Fiziğiyle çok konuşulan modelin, sık sık kalçalarını sergilemekten geri durmadığı paylaşımlar yaptığı biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Üniformalı nikahın bedeli ağır olmuştu! Yargı kararını verdi

Üniformalı nikahın bedeli ağır olmuştu! Yargı kararını verdi

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

Başkentte akaryakıt krizi: İstasyonlar bir bir çöktü! Dünyanın gözü orada

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.