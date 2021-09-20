Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi ve malzemeleri neler?

Pankek tarifi kahvaltılarda en çok aranan tariflerin başına geliyor. Marmelatla ve reçelle tüketebileceğiniz pankeklerin yapımı da oldukça kolay. Peki pankek nasıl yapılır?
PANKEK NASIL YAPILIR?
Kahvaltılarını pankek ile renklendirmek isteyen vatandaşlar pankek tarifini ve malzemelerini merak ediyor.
PANKEK MALZEMELERİ...
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı şeker
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı süt
PANKEK TARİFİ...
Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp güzelce çırpın. Sonrasında sütü de ilave edip karıştırın. Ardından un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin. Krep hamurunuz pürüzsüz bir kıvama gelene dek çırpın.
Tavaya çok az miktarda yap ekleyip ısıtın. Hamurdan bir kepçe alın ve kalın olacak şekilde tavaya yayın. Her iki tarafını da pişirin ve sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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