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  4. Pareo çıktı tanga bikini göründü! Kylie Jenner plajda kıvrımlarını sergiledi

Pareo çıktı tanga bikini göründü! Kylie Jenner plajda kıvrımlarını sergiledi

02.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, Travis Scott'ın ayrılmasının ardından sahilde yalnız vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Ünlü isim tanga bikinisiyle bebeğinin ardından vücudunu sergiledi.

25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 11 aylık oğlunun adını değiştirip ilk kez oğlunu paylaşınca gündem olmuştu. Jenner ayrıca uzatmalı aşkı Travis Scott'tan ayrılarak da herkesi şaşırtmıştı.

Ayrılık sonrası soluğu tatilde alan güzel yıldız doğumdan sonra hızlıca kilo verdi.

PLAJDA TÜM DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

Kylie Cosmetics patronu, Karayipler'de bulunan Turks ve Caicos'ta tek başına yürürken görüldü.

Pareosunu çıkarıp denize girerken görüntülenen Jenner tanga bikinisiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Doğum sonrası verdiği kilolardan sonra formuna kavuşan Kylie Jenner kıvrımlarını sergiledi.

İnternette Stassie Baby olarak bilinen arkadaşı Anastasia Karanikolaou da geçtimiz günlerde Turks And Caicos'ta görüldü. İkilinin tatil için bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

İç çamaşırlı pozları çok konuşulmuştu! Kısa taytını giyip...İç çamaşırlı pozları çok konuşulmuştu! Kısa taytını giyip...
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Kylie Jenner travis yaşında

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