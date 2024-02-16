Pasaportun boş sayfalarını anı defteri zannediyormuş! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Umarım şaka yapıyordur"

Sosyal medyada 'Cahilistan Cumhurbaşkanı açıklama' notuyla yaptığı paylaşımında genç bir kız pasaportun boş sayfalarının kullanım amacını kendisine göre yorumlayınca kullanıcıların hedefi haline geldi.
Sayfaların gezideki anıları yazmak için bir not defteri olduğunu düşündüğünü dile getiren genç kız, "Size şimdi biraz cahilce gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Ben 19 yaşındayım. Bir pasaport çıkarttım. Pasaportun boş sayfalarını anılarımızı yazacağım bir günlük sanıyordum. Bu sayfaların gezimiz hakkında not alacağımız bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok utanıyorum söylerken" dedi.
Pasaportun sayfalarının damgalar için boş bırakıldığını erkek arkadaşından öğrendiğini dile getiren genç kız, "Damga basmak içinmiş. Ben bunu çok yeni öğrendim bu arada erkek arkadaşım söyledi. 3-4 hafta önce öğrendim. Benim dediğim daha mantıklıydı. Çok üzüldüm böyle olmadığına. Güzel anılarımı yazabileceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım şaka yapıyordur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yaşa iyi gelmiş" yorumunu yaptı.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen resim çiz, anılarını yaz hatta günlük olarak kullan. Bakalım sonra neler oluyor?" yorumunda bulundu.