Pasaportun boş sayfalarını anı defteri zannediyormuş! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Umarım şaka yapıyordur"

Sayfaların gezideki anıları yazmak için bir not defteri olduğunu düşündüğünü dile getiren genç kız, "Size şimdi biraz cahilce gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Ben 19 yaşındayım. Bir pasaport çıkarttım. Pasaportun boş sayfalarını anılarımızı yazacağım bir günlük sanıyordum. Bu sayfaların gezimiz hakkında not alacağımız bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok utanıyorum söylerken" dedi.