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    4. Pasaportun boş sayfalarını anı defteri zannediyormuş! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Umarım şaka yapıyordur"

    Pasaportun boş sayfalarını anı defteri zannediyormuş! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu... "Umarım şaka yapıyordur"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'sellywind' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kız, yeni pasaprt çıkarttığını söyleyerek pasaportun boş sayfalarını anı defteri zannettiğini itiraf edince sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının hedefi olan genç kızın itirafı viral olurken yorumlar adeta yağdı.

    Sosyal medyada 'Cahilistan Cumhurbaşkanı açıklama' notuyla yaptığı paylaşımında genç bir kız pasaportun boş sayfalarının kullanım amacını kendisine göre yorumlayınca kullanıcıların hedefi haline geldi.

    youtube

    "BİR GÜNLÜK SANIYORDUM"

    Sayfaların gezideki anıları yazmak için bir not defteri olduğunu düşündüğünü dile getiren genç kız, "Size şimdi biraz cahilce gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Ben 19 yaşındayım. Bir pasaport çıkarttım. Pasaportun boş sayfalarını anılarımızı yazacağım bir günlük sanıyordum. Bu sayfaların gezimiz hakkında not alacağımız bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok utanıyorum söylerken" dedi.

    Pasaportun sayfalarının damgalar için boş bırakıldığını erkek arkadaşından öğrendiğini dile getiren genç kız, "Damga basmak içinmiş. Ben bunu çok yeni öğrendim bu arada erkek arkadaşım söyledi. 3-4 hafta önce öğrendim. Benim dediğim daha mantıklıydı. Çok üzüldüm böyle olmadığına. Güzel anılarımı yazabileceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım şaka yapıyordur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yaşa iyi gelmiş" yorumunu yaptı.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen resim çiz, anılarını yaz hatta günlük olarak kullan. Bakalım sonra neler oluyor?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya pasaport
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