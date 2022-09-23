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  4. Patrondan çalışanlarına şaşırtan tuzak! Çalışanlarının molalarını izlemek için tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan çalışanlarına şaşırtan tuzak! Çalışanlarının molalarını izlemek için tuvalete gizli kamera yerleştirdi

23.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de ismi açıklanmayan bir teknoloji şirketinin patronunun çalışanlarını takip etmek için ilginç bir yöntem uygulamaya başladığı iddia etti. Şirketin tuvaletine yerleştirilen bir gizli kamera görüntüleri internete sızdırılınca ülkenin gündemine yerleşti. Patron iddiaları yalanlarken çalışanlardan ikisi tuvalette çok zaman geçirdikleri için kovulduklarını öne sürdü.

Çin’de bir teknoloji şirketinin patronunun tuvaletlere çalışanlarının molalarını takip etmek için gizli kamera yerleştirdiği iddia edilince ortalık karıştı. Patron durumu yalanlarken sızdırılan gizli kamera çekimlerinden çalışanların tuvalet molasında sigara içtiği ve telefonla oynadıkları görülüyor. Patronun bu görüntüleri diğer çalışanları uyarmak için gösterdiği iddia edildi.

TUVALET GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYEREK KOVDU

The Sun’ın haberine göre, tuvalette zaman geçiren üç çalışanın görüntüleri internete sızdırıldı. Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları özel hayatın ihlal edildiğini söyleyerek patronun cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Firma güvenlik kameralarını kötüye kullandığı için cezalandırılmalı” dedi. Diğer bir kullanıcı ise “İnsanlara hayvanmış gibi saygısız ve insanlıktan yoksun davranıyorlar” yorumunu yaptı.
İsmi açıklanmayan firmanın patronu kameralara kayıtlarını inceledikten sonra 2 kişiyi kovdu. Başka bir kişinin ise aylık primlerini kesti. Çin basınına konuşan firma çalışanlarından biri, “Kameralar kesinlikle mahrem anları kaydediyor ama açıkçası, bu politikanın avantajları ve dezavantajları var” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Çin tuvalet patron
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