Patrondan çalışanlarına şaşırtan tuzak! Çalışanlarının molalarını izlemek için tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Çin’de bir teknoloji şirketinin patronunun tuvaletlere çalışanlarının molalarını takip etmek için gizli kamera yerleştirdiği iddia edilince ortalık karıştı. Patron durumu yalanlarken sızdırılan gizli kamera çekimlerinden çalışanların tuvalet molasında sigara içtiği ve telefonla oynadıkları görülüyor. Patronun bu görüntüleri diğer çalışanları uyarmak için gösterdiği iddia edildi.

The Sun’ın haberine göre, tuvalette zaman geçiren üç çalışanın görüntüleri internete sızdırıldı. Sosyal medyada popüler olan görüntüler kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları özel hayatın ihlal edildiğini söyleyerek patronun cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Firma güvenlik kameralarını kötüye kullandığı için cezalandırılmalı” dedi. Diğer bir kullanıcı ise “İnsanlara hayvanmış gibi saygısız ve insanlıktan yoksun davranıyorlar” yorumunu yaptı.