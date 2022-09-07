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Patronu tembel dediği için işten ayrıldı! Kendi işini böyle kurdu: Kendimi kiralıyorum

07.09.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın Tokyo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto isimli bir adam patronun çok tembel olduğunu söylemesi üzerine işinden istifa etti ve kendi işini kurdu. Ancak Morimoto kurduğu iş diğerlerinden biraz farklıydı. Çünkü 38 yaşındaki adam hiçbir şey yapmadan para kazanıyor. Kendisini kiraya veren adam geçimini bu yolla sağlıyor.

38 yaşındaki Tokyo'da ikamet eden Shoji Morimoto, müşterilere eşlik etmek ve sadece bir refakatçi olarak var olmak için rezervasyon başına 10.000 yen (yaklaşık 1.226 TL) ücret alıyor. İşini merak edenler için açıklayan Morimoto, “Temelde kendimi kiraya veriyorum. Benim işim müşterilerimin olmamı istediği yerde olmak ve özellikle hiçbir şey yapmamak. Son dört yılda yaklaşık 4 bin seans gerçekleştirdim” dedi.

NELER YAPMADI Kİ...

Twitter üzerinden müşterilerinin kendisini ulaştığı dile getiren Morimoto’nun hesabında çeyrek milyon takipçisi bulunuyor. Müşterilerini istedikleri eylemlere göre seçen Morimoto, bütün istekleri yerine getirmeyeceğini ve bu konuda çok seçici davrandığını dile getirdi. Bir işinde tahterevallide oynamak isteyen biriyle parka gitti. Diğer bir işinde yemek yiyen bir kişiye masasında eşlik etti. En ilginç bulduğu için tren penceresinden uğurlanmak isteyen yabancı bir kişiye el sallamasıydı.
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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