Patronu tembel dediği için işten ayrıldı! Kendi işini böyle kurdu: Kendimi kiralıyorum

38 yaşındaki Tokyo'da ikamet eden Shoji Morimoto, müşterilere eşlik etmek ve sadece bir refakatçi olarak var olmak için rezervasyon başına 10.000 yen (yaklaşık 1.226 TL) ücret alıyor. İşini merak edenler için açıklayan Morimoto, “Temelde kendimi kiraya veriyorum. Benim işim müşterilerimin olmamı istediği yerde olmak ve özellikle hiçbir şey yapmamak. Son dört yılda yaklaşık 4 bin seans gerçekleştirdim” dedi.