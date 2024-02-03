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  4. Pavyon dansı çok konuşulmuştu... 'İnci Taneleri' dizisinin en çok izlendiği il belli oldu!

Pavyon dansı çok konuşulmuştu... 'İnci Taneleri' dizisinin en çok izlendiği il belli oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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'İnci Taneleri' dizisi her bölümüyle en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Pavyon sahneleriyle ülke gündemine bomba gibi düşen “İnci Taneleri" dizisinin en çok İzmir’de izlendiği ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizi 'İnci Taneleri' dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada rekor bir başlangıca imza atan dizinin ikinci bölümü de izleyiciden tam not aldı.

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DİZİNİN EN ÇOK İZLENDİĞİ İL BELLİ OLDU

İnci Taneleri dizisi her bölümü ve her sahnesiyle çok konuşuluyor. Dizinin sahneleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Dizide özellikle Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay oldu. O sahne sosyal mecralarda paylaşıldı.

Dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Erkal Sonel’in seslendirdiği “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde ettiği Ankara’da bir pavyonda geçen dansı taklit etti.

Dizinin ilk bölümü de izlenme rekoru kırdı. Dizi total’de 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reytingle 3 kategoride de birinci oldu.

Yılmaz Erdoğan‘ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri bu hafta artı 2 reytingle kendi rekorunu kırarken dizinin en çok İzmir’de, ikinci sırada Ankara’da izlendiği ortaya çıktı.

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Hazar Ergüçlü dilber ele
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