Pavyon dansı çok konuşulmuştu... 'İnci Taneleri' dizisinin en çok izlendiği il belli oldu!

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizi 'İnci Taneleri' dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada rekor bir başlangıca imza atan dizinin ikinci bölümü de izleyiciden tam not aldı.
İnci Taneleri dizisi her bölümü ve her sahnesiyle çok konuşuluyor. Dizinin sahneleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor.
Dizide özellikle Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay oldu. O sahne sosyal mecralarda paylaşıldı.
Dizide Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Erkal Sonel’in seslendirdiği “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde ettiği Ankara’da bir pavyonda geçen dansı taklit etti.
Dizinin ilk bölümü de izlenme rekoru kırdı. Dizi total’de 10.69, AB’de 11.39 ve ABC1’de 12.57 reytingle 3 kategoride de birinci oldu.
Yılmaz Erdoğan‘ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri bu hafta artı 2 reytingle kendi rekorunu kırarken dizinin en çok İzmir’de, ikinci sırada Ankara’da izlendiği ortaya çıktı.