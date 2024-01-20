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  4. Pavyon dansı gündem olmuştu... Dilber'in elbisesi yok sattı! Bakın Dilber elbisesinin fiyatı ne kadar?

Pavyon dansı gündem olmuştu... Dilber'in elbisesi yok sattı! Bakın Dilber elbisesinin fiyatı ne kadar?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolde oynadığı "İnci Taneleri" dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay olmuştu. 25 Ocak Perşembe günü Kanal D'de ilk bölümü yayınlanacak olan 'İnci Taneleri' dizisinde pavyon dansçısı 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün giydiği elbise yok sattı. 589 TL'den satışa çıkarılan elbise için Türkiye'nin her bölgesinden talep geldi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerce konuşulmuştu. İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlayacağı söylenmişti. Dizi başlamadan Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği kıyafeti çok konuşuldu.

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DİLBER ELBİSESİ YOK SATTI

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı büyük yankı uyandırmıştı.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurmuştu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verilmişti.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin ikinci tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı. Sincanlı Erkal gündeme oturan Dilber’i anlatmıştı.

Sincanlı Erkal olarak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Erkal Sonel, “Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı” demişti.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ve elbisesi iş kapısına dönüştü. Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına bir çok kadın yoğun ilgi gösterirken şimdi de " Dilber " elbisesi yok satmaya başladı.

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Hazar Ergüçlü Oyuncu ele karakteri
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