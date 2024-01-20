Pavyon dansı gündem olmuştu... Dilber'in elbisesi yok sattı! Bakın Dilber elbisesinin fiyatı ne kadar?

Sincanlı Erkal olarak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Erkal Sonel, “Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı” demişti.