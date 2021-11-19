Pınar Altuğ'un kızı sosyal medyayı salladı! Babası Yağmur Atacan'ın kopyası olan Su'yu gören inanamadı

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştrilere maruz kalan Pınar Altuğ ailece gittikleri basket maçından bir kare paylaştı.
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan babasına benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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