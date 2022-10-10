Plastik cerrahiye servet harcadılar! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sosyal medya fenomen olan ikiz kardeşler Chie ve Chika Yoshikawa, mükemmel fiziksel görünüme kavuşmak için adeta bir servet harcadı. 20’li yaşlarının başında estetik prosedürlere başlayan ikili şimdi 34 yaşında ve 14 yıllık dönüşüm maceralarında bambaşka bir kişiye dönüşmeyi başardı. Estetik operasyonları için yaklaşık 40 milyon yen (yaklaşık 5 milyon 108 bin 308 TL) harcayan ikiz kardeşler dönüşümlerini gözler önüne sererek eski hallerini paylaşınca sosyal medyada bir kez daha gündem olmayı başardılar.

“HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMADIK”

Dolgu enfeksiyonları, yüz germe işlemleri ve çoklu burun ameliyatları da dahil olmak üzere pek çok estetik prosedür için bıçak altına yatan ikizler süreçlerin çok acı verici olduğunu belirtirken “Hiçbir zaman pişman olmadık” dedi.

Chie ve Chika, insanların her zaman onları karşılaştırdığı için çocukken yüzlerini değiştirme takıntılarının başladığını iddia etti. İnsanların ikizlerden birini tatlı diğerini ise akıllı olarak nitelendirdiğini ifade eden kardeşler, sürekli karşılaştırmaların zihinsel sağlıkları üzerinde büyük bir etkiye yol açtığı söyledi ve sonunda aynaya bakarak kusurlarını bulmaya başladıklarını dile getirdi.