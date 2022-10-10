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  4. Plastik cerrahiye servet harcadılar! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Plastik cerrahiye servet harcadılar! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

10.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkiz kardeşler Chie ve Chika Yoshikawa, Japonya'da mükemmel görünüme kavuşmak için defalarca estetik ameliyatlar için bıçak altına yattıkları için kısa sürede popüler olmayı başardı. Binlerce sosyal medya takipçisi bulunan ikiz kardeşler dönüşümleriyle görenleri şaşkına çevirdi. Estetik ameliyatlarından önceki hallerini paylaşan ikiz kardeşlerin eski hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya fenomen olan ikiz kardeşler Chie ve Chika Yoshikawa, mükemmel fiziksel görünüme kavuşmak için adeta bir servet harcadı. 20’li yaşlarının başında estetik prosedürlere başlayan ikili şimdi 34 yaşında ve 14 yıllık dönüşüm maceralarında bambaşka bir kişiye dönüşmeyi başardı. Estetik operasyonları için yaklaşık 40 milyon yen (yaklaşık 5 milyon 108 bin 308 TL) harcayan ikiz kardeşler dönüşümlerini gözler önüne sererek eski hallerini paylaşınca sosyal medyada bir kez daha gündem olmayı başardılar.

“HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMADIK”

Dolgu enfeksiyonları, yüz germe işlemleri ve çoklu burun ameliyatları da dahil olmak üzere pek çok estetik prosedür için bıçak altına yatan ikizler süreçlerin çok acı verici olduğunu belirtirken “Hiçbir zaman pişman olmadık” dedi.
Chie ve Chika, insanların her zaman onları karşılaştırdığı için çocukken yüzlerini değiştirme takıntılarının başladığını iddia etti. İnsanların ikizlerden birini tatlı diğerini ise akıllı olarak nitelendirdiğini ifade eden kardeşler, sürekli karşılaştırmaların zihinsel sağlıkları üzerinde büyük bir etkiye yol açtığı söyledi ve sonunda aynaya bakarak kusurlarını bulmaya başladıklarını dile getirdi.
İkili ergenlik dönemlerini bitirdiklerinde imajlarını değiştirmenin en basit yolunun bıçak altına yatmak olduğunu fark ettiler. Sürekli karşılaştırılmaktan bıktıkları için tamamen aynı görünmek adına bıçak altına yatan ikili güzellik standartlarının değişmesiyle birlikte sadece kendilerini iyi hissettiren uygulamalara yöneldiklerini belirtti. Estetik ameliyatların kendileri için bir yaşam tarzına dönüştüğünü ifade eden ikili prosedürlerden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Japonya
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