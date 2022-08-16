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  4. Poğaçaların yumuşak olması için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Yumuşak poğaçalar için püf noktaları

Poğaçaların yumuşak olması için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Yumuşak poğaçalar için püf noktaları

16.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaça herkes tarafından sevilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Özellikle altın günlerinin vazgeçilmezi olan poğaçanın birçok çeşidi ve tarifi bulunuyor. Ancak bu tariflerden ve çeşitlerden önce poğaçanın yapısının tam tutması gerekiyor. Poğaçanızın pastaneden alınmış gibi olmasını istiyorsanız aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Her poğaça tarifinin farklı malzemeleri bulunuyor. Bu malzemeler poğaçanın farklı tatta ve formda olmasını sağlıyor. Herkes özenle yapmış olduğu poğaçanın yumuşak olmasını ve pofuduk görünmesini istiyor. Poğaça yapımında uygun püf noktaları uygulayarak istediğiniz poğaça kıvamını elde etmeniz çok kolay olacak.

POĞAÇALARI DAHA YUMUŞAK YAPMAK İÇİN

MAYA HARİÇ TÜM MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

MAYA HARİÇ TÜM MALZEMELERİ HAZIRLAYIN
Poğaça yapmaya başlamadan önce, kullanacağınız tüm malzemeleri (maya hariç) tezgahın üzerine çıkartın. Kullanacağınız mayanın son kullanma tarihine mutlaka göz atın. Eliniz hamurdayken, malzemeleri ayırmak zor olacağı için, malzemeleri uygun ölçüler halinde hazırlayın.

MALZEMELERİ SIRASIYLA EKLEYİN

MALZEMELERİ SIRASIYLA EKLEYİN
Yumuşak poğaça yaparken dikkat edilecek en önemli hususların başında, işlem sırası gelir. Tariflerin birçoğunda malzemelerin hangi sırayla konulacağı söylenir. Bu sıralamaya dikkat ederek poğaçanızın lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

MALZEMELERİ YARIM SAAT ÖNCE DIŞARIYA ÇIKARIN

MALZEMELERİ YARIM SAAT ÖNCE DIŞARIYA ÇIKARIN
Poğaça yapımında kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olması son derece önemlidir. Özellikle süt, yumurta ve yoğurt gibi malzemeler soğuk olursa, hamur sert bir kıvamda olacaktır. Bu yüzden poğaça yapımına geçmeden yarım saat önce malzemeleri çıkartın ve oda sıcaklığında bekletin.

HAMURA TOZ ŞEKER EKLEYİN

HAMURA TOZ ŞEKER EKLEYİN
Mayanın aktifleşmesini sağlayan toz şeker, poğaçaların yumuşak olmasını sağlayan malzemelerden biridir. Eğer tarifte, bir tutam şeker ekleyin diyorsa, bu adımı kesinlikle es geçmeyin. 1 çay kaşığı toz şekerin, poğaçanız için ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

KATI MALZEMELERİ ELEYİN

KATI MALZEMELERİ ELEYİN
Poğaça hazırlarken en çok hata yapılan şeylerden biri de katı malzemeleri elekten geçirmemektir. Özellikle un, uzun süre kapalı bir ortamda kaldığı için topaklanır. Unu doğrudan bardakla eklerseniz, kıvamsız ve sert bir hamur elde edersiniz. Bu durumu önlemek için, unu ve diğer katı malzemeleri elekten geçirerek yavaş yavaş ilave edin.
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