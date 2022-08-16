Poğaçaların yumuşak olması için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Yumuşak poğaçalar için püf noktaları

Her poğaça tarifinin farklı malzemeleri bulunuyor. Bu malzemeler poğaçanın farklı tatta ve formda olmasını sağlıyor. Herkes özenle yapmış olduğu poğaçanın yumuşak olmasını ve pofuduk görünmesini istiyor. Poğaça yapımında uygun püf noktaları uygulayarak istediğiniz poğaça kıvamını elde etmeniz çok kolay olacak.

POĞAÇALARI DAHA YUMUŞAK YAPMAK İÇİN

MAYA HARİÇ TÜM MALZEMELERİ HAZIRLAYIN Poğaça yapmaya başlamadan önce, kullanacağınız tüm malzemeleri (maya hariç) tezgahın üzerine çıkartın. Kullanacağınız mayanın son kullanma tarihine mutlaka göz atın. Eliniz hamurdayken, malzemeleri ayırmak zor olacağı için, malzemeleri uygun ölçüler halinde hazırlayın.

MALZEMELERİ SIRASIYLA EKLEYİN Yumuşak poğaça yaparken dikkat edilecek en önemli hususların başında, işlem sırası gelir. Tariflerin birçoğunda malzemelerin hangi sırayla konulacağı söylenir. Bu sıralamaya dikkat ederek poğaçanızın lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

MALZEMELERİ YARIM SAAT ÖNCE DIŞARIYA ÇIKARIN Poğaça yapımında kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olması son derece önemlidir. Özellikle süt, yumurta ve yoğurt gibi malzemeler soğuk olursa, hamur sert bir kıvamda olacaktır. Bu yüzden poğaça yapımına geçmeden yarım saat önce malzemeleri çıkartın ve oda sıcaklığında bekletin.

HAMURA TOZ ŞEKER EKLEYİN Mayanın aktifleşmesini sağlayan toz şeker, poğaçaların yumuşak olmasını sağlayan malzemelerden biridir. Eğer tarifte, bir tutam şeker ekleyin diyorsa, bu adımı kesinlikle es geçmeyin. 1 çay kaşığı toz şekerin, poğaçanız için ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.