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    4. Polis baskını düğünü yarıda kesti! Hırsızlık suçlamasıyla gelin tutuklandı... Gelinliğiyle yaka paça götürüldü

    Polis baskını düğünü yarıda kesti! Hırsızlık suçlamasıyla gelin tutuklandı... Gelinliğiyle yaka paça götürüldü

    16.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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    Meksika'da bir gelin düğün gününde hırsızlık iddiasıyla düğüne baskın yapan polisler tarafından tutuklandı. Düğün yerinden gelinlikle götürülen genç kadın tutuklanırken aynı suçtan aranan damat ise olay yerinden kaçmayı başardı. Olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Meksika'da gerçekleştirilen bir düğün töreni polis baskını nedeniyle yarıda kesildi. Gelin Clemente, kilisede nikahın gerçekleştiği anda polisler tarafından hırsızlık suçlamasıyla yakalandı. Gelinlikle Clemente hapishaneye gönderildi.

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    Lakabı "Fare" olan damatta benzer suçlardan aranırken polisten kaçmayı başardı. İkilinin birlikte bir tavuk dükkanında çalışan 3 kişiyi kaçırdıkları ve dükkandaki mallara çalarak uzaklaştıkları iddia edildi.

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    Yetkililere göre, dolandırıcılığa karıştıkları gerekçesiyle düğünde bulunan 6 kişi de tutuklandı. Düğünde tutuklanan kişilerin La Familia Michoacana adlı suç örgütüyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika hırsızlık
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