Polis operasyonu gibi evlilik teklifi! Sevgilisi silahlı soygunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı

Kolombiya'da gerçekleştirilen bir evlilik teklifi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Jam Press'in haberine göre, Kolombiya'nın Cali bölgesinde çekilen görüntülerde kırmızı bir araba kavşağa doğru yaklaşırken aniden bir yaya ve motosikletli adamlar yolunu kapattı.
Aracın etrafını saran soyguncular genç kadın ve adama arabadan inmelerini söyledi. Araba hırsızı zannettiği adamların sözlerine birebir uyan genç kadın korku içinde aracın dışında beklerken bu kez çete üyeleri sevgilisinin yere diz çökmesini istedi.
Sevgilisine zor kullanan soyguncuları gördükten sonra panikleyen kadın gözyaşlarına hakim olamazken aniden sevgilisi yere diz çöktüğü yerde bir yüzük çıkartarak evlilik teklifi etti.
Bir süre ne olduğunu anlayamayan kadın müstakbel kocasına şakacı bir şekilde tokat attıktan sonra bu kez sevinç gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler çiftin birbirine sarıldıkları anlarla sona erdi.
Sosyal medyadaki pek çok izleyici evlilik teklifi fikrini yaratıcı bulduğunu dile getirerek genç adamı destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birinin sağlıkta, hastalıkta, adam kaçırma ya da soygunda onun yanında olabilmek için tüm kalbinizle sevmeniz gerekir" yorumunu ekledi.
Bazı sosyal medya kullanıcısı ise görüntülere tepki göstermeyi tercih etti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şiddetin ve güvensizliğin bu kadar normalleştirilmesi ne kadar üzücü" yorumunu yaptı.