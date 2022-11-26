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Prens Philip’in arkadaşı Kraliçe 2. Elizabeth’in son günlerini anlattı! “Öleceğini anlamıştı”

26.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de 70 yıllık saltanatını sona erdirerek 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Prens Philip'in bir arkadaşı olan Gyles Brandreth, Kraliçe'nin resmi ölüm nedeninin belirsiz olmasının ardından Elizabeth: An Intimate Portrait (Elizabeth: Samimi bir Portre) adlı biyografi türündeki kitabında Kraliçe hakkında iddialarda bulundu.

8 Eylül 2022 tarihinde İskoçya’nın Balmoral Kalesi’nde 96 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm nedeni “yaşlılık” olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Prens Philip’in yakın arkadaşı olan Gyles Brandreth, Kraliçe’nin son yılında kanserle mücadele ettiğini söyledi. Saraya yakın kaynaklar arasında gösterinen Brandreth, Kraliçe’nin hayatını nadir bir kemik iliği kanseri nedeniyle kaybettiğini iddia etti.

“SON DÖNEMLERDEKİ HALİNİ AÇIKLIYOR”

Kraliçe’nin kansere yakalandığını duyduğunu ancak resmi olarak bilginin saklandığını iddia eden Brandreth, “Kraliçe’nin bir kemik iliği kanseri olduğunu duymuştu. Bu onun son dönemlerdeki halini açıklıyor. Kilo kaybı, yorgunluk ve hareketlilik sorunlarını açıklıyor” dedi.
Kitabında Kraliçe Elizabeth’in ölüme yakalştığını bildiğini dile getiren Brandreth, “Kalan günlerinin sayılı olduğunu anlamıştı. Öleceğini anlamıştı. Büyük acılar çekti. ‘Kocam kesinlikle onaylamazdı’ diyerek kendisine acımadı. Bütün nezaketiyle ölümü kabul etti” dedi.
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kanser Birleşik Krallık Britanya Kraliyet Ailesi kraliçe 2. elizabeth kraliyet ailesi

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