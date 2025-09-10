Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı!

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinden itibaren hayat neredeyse kilitlendi. Hükümetin, Fransa’nın bütçe açığını kapatmak için emeklilik ve sosyal yardım harcamalarında kesintiye gitmeye hazırlanması bir çok vatandaşı sinirlendirdi.
Diğer büyük şehirlerde dahil olmak üzere bir çok şehirde büyük çaplı protestolar başladı. "Her Şeyi Engelle" adıyla başlayan eylemler; liselerden otoyollara, tren istasyonlarından nükleer santrallere kadar yaygın blokajlarla ülkeyi felç etti.
Eylemler, özellikle Paris’te Lycée Claude Monet ve Hélène‑Boucher liseleri önünde başladı. Öğrenciler, okul girişlerini çöp kutularıyla kapattı, ardından polisle aralarındaki gerilim arttı. Ateşe verilen bidonlar ve yolların kapatılmasıyla gerginlik daha da yukarıya tırmandı.
Ülke genelinde otoyol ve tren yollarında, hastane, rafineri ve nükleer santrallerin çevresinde yoğun önlemler alındı.
Göstericiler, "zenginlere daha fazla vergi" sloganlarıyla hükümetin ekonomik yükü dar gelirliye yıktığını savunuyor.
Bu protestolarla birlikte Paris Emniyeti 75 kişiyi gözaltına alındığını açıklarken, yerel ve ulusal basın kaynakları ülkede 200’e yakın gözaltının gerçekleştiğini yayınladı.
