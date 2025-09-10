Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı!

Fransa’da hükümetin kemer sıkma politikalarına öfke büyüyor. “Her Şeyi Engelle” çağrısıyla başlayan protestolarda liselerden otoyollara kadar hayat durma noktasına gelirken, ülke genelinde 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı!
Çiğdem Sevinç

Fransa'nın başkenti Paris'te sabah saatlerinden itibaren hayat neredeyse kilitlendi. Hükümetin, Fransa’nın bütçe açığını kapatmak için emeklilik ve sosyal yardım harcamalarında kesintiye gitmeye hazırlanması bir çok vatandaşı sinirlendirdi.

Mynet'in Sesi

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı! G1

Diğer büyük şehirlerde dahil olmak üzere bir çok şehirde büyük çaplı protestolar başladı. "Her Şeyi Engelle" adıyla başlayan eylemler; liselerden otoyollara, tren istasyonlarından nükleer santrallere kadar yaygın blokajlarla ülkeyi felç etti.

LİSENİN ÖNÜNDE BAŞLADI

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı! G2

Eylemler, özellikle Paris’te Lycée Claude Monet ve Hélène‑Boucher liseleri önünde başladı. Öğrenciler, okul girişlerini çöp kutularıyla kapattı, ardından polisle aralarındaki gerilim arttı. Ateşe verilen bidonlar ve yolların kapatılmasıyla gerginlik daha da yukarıya tırmandı.

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı! G3

Ülke genelinde otoyol ve tren yollarında, hastane, rafineri ve nükleer santrallerin çevresinde yoğun önlemler alındı.

HÜKÜMET YÜKÜ DAR GELİRLİYE YIKIYOR

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı! G4

Göstericiler, "zenginlere daha fazla vergi" sloganlarıyla hükümetin ekonomik yükü dar gelirliye yıktığını savunuyor.

Protestonun adı 'Her şeyi engelle'! Fransa'da halk sokağa döküldü: Liseler, otoyollar, istasyonlar birbirine girdi... 200'e yakın gözaltı! G5

Bu protestolarla birlikte Paris Emniyeti 75 kişiyi gözaltına alındığını açıklarken, yerel ve ulusal basın kaynakları ülkede 200’e yakın gözaltının gerçekleştiğini yayınladı.

Anahtar Kelimeler:
polis Paris Fransa Protesto eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

O mahalledeki görüntüler gündem oldu! "Pakistan sandım"

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

Ankara'da kullanılmaya başlandı! Mezarlarda ilginç teknoloji

Depo dolabında iki kardeşin cesedi bulundu! Cani anne valizde saklamış

Depo dolabında iki kardeşin cesedi bulundu! Cani anne valizde saklamış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.