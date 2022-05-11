Putin’in gizemli casusuydu! Anna Chapman’ın sosyal medya paylaşımları olay yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin adına görevlendirilen kızıl ajan Anna Chapman, popüler bir derginin anketinde en seksi 100 kadın arasına girmeden önce oldukça karanlık bir görev üstleniyordu. Volgograd'dan Chapman, Amerika Birleşik Devletleri içinde operasyonlar yürütmekle görevli gizli bir programın parçasıydı.

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Chapman'ın ABD'deki gizli çalışması, Adalet Bakanlığı tarafından Yasadışı Program olarak adlandırıldı ve keşfi, Amerikan topraklarında bulunan en büyük casusluk halkalarından biriydi.

Aktif olduğu sırada Obama yönetiminin bir kabine üyesini baştan çıkarmaya çalıştığı ve görevini yerine getirmeye çok yaklaştığı iddia edildi. Başarılı olsaydı, Chapman son derece hassas hükümet içi bilgilere erişim elde edebilirdi.

Bir ABD ajanı onunla iletişim kurmak için yalnızca Kremlin ve kişisel amirinin bilebileceği bir gizli kod kullanması sonucunda yakalandı.

Amerika’daki bir mahkemede yargılanan Chapman, içinde bulunduğu oluşumu tutuklamak için gerekli bilgilere sadece kendisinin sahip olabileceğini ifade etmesinin ardından vatana ihanetten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.