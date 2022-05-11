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Putin’in gizemli casusuydu! Anna Chapman’ın sosyal medya paylaşımları olay yarattı

11.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anna Chapman, sosyal medyada popüler olmadan önce Rusya’da oldukça gizemli bir hayat sürdürüyordu. Putin’in gizli ajanı olarak Kremlin adına bilgi toplamak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen Chapman, şifreli iletişim kanalının ifşa edilmesi üzerine casus olduğu ortaya çıktı. Chapman, ajanlık görevinin sona ermesinden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin adına görevlendirilen kızıl ajan Anna Chapman, popüler bir derginin anketinde en seksi 100 kadın arasına girmeden önce oldukça karanlık bir görev üstleniyordu. Volgograd'dan Chapman, Amerika Birleşik Devletleri içinde operasyonlar yürütmekle görevli gizli bir programın parçasıydı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Chapman'ın ABD'deki gizli çalışması, Adalet Bakanlığı tarafından Yasadışı Program olarak adlandırıldı ve keşfi, Amerikan topraklarında bulunan en büyük casusluk halkalarından biriydi.
Aktif olduğu sırada Obama yönetiminin bir kabine üyesini baştan çıkarmaya çalıştığı ve görevini yerine getirmeye çok yaklaştığı iddia edildi. Başarılı olsaydı, Chapman son derece hassas hükümet içi bilgilere erişim elde edebilirdi.
Bir ABD ajanı onunla iletişim kurmak için yalnızca Kremlin ve kişisel amirinin bilebileceği bir gizli kod kullanması sonucunda yakalandı.
Amerika’daki bir mahkemede yargılanan Chapman, içinde bulunduğu oluşumu tutuklamak için gerekli bilgilere sadece kendisinin sahip olabileceğini ifade etmesinin ardından vatana ihanetten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FBI tarafından Chapman ve diğer dokuz ajan yakalandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki bir mahkum takasında takas edildi ve İngiliz pasaportu iptal edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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