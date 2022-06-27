Radamel Falcao tatilde çocuklarıyla çocuk oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu 2007 yılında Lorelei Taron ile evlenmiş ve bu evlilikten dört çocuk babası olmuştu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.