Radamel Falcao tatilde çocuklarıyla çocuk oldu!

Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano ile işe dönmeden önce Miami'de ailesiyle tatilinin keyfini çıkarıyor. Kolombiyalı futbolcu, uzun süre çocuklarıyla oyun oynarken görüntülendi.
FALCAO TATİLDE ÇOCUKLARIYLA ÇOCUK OLDU
Galatasaray'ın eski futbolcusu 2007 yılında Lorelei Taron ile evlenmiş ve bu evlilikten dört çocuk babası olmuştu.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.
36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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