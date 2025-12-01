Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti

"SORUNLARI ANLATSAK BİTİREMEYİZ"

İlçe değişikliği sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyleyen Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albayrak, mahallelinin ciddi sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek, "Uzunkavak Mahallesi, 1945 yılından beri Reyhanlı ilçesinde bağlı bulunan bir köy durumundaydı. Reyhanlı ilçe merkezi köye 25 kilometre uzaklıkta ama hemen yanı başımızda olan Kumlu ilçesine bağlı olmak, bizim için her konuda mutlaka iyi olacaktır. Çünkü şimdiye kadar Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın Uzunkavak Mahallesi halkına verdiği sorunları anlatmaya kalksak bitiremeyiz.