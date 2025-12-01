Mynet Trend

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti

Hatay'da eşine çok az rastlanan bir olay gerçekleşti. Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi önce referanduma gitti ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başka bir ilçeye bağlandı. Mahalleli 25 kilometre uzaklıktaki ilçeden ayrılıp 3 kilometre mesafedeki ilçeye bağlanmak için 2 yıldır mücadele veriyordu. Böylelikle Uzunkavak Mahallesi sakinleri oturdukları yerden kalkmadan yaşadıkları memleketi değiştirmiş oldu.

Ufuk Dağ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, gerçekleşen referandumun ardından Resmi Gazete'de yayınlanan 10619 sayılı kararla Kumlu ilçesine bağlandı. Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yılı bulan sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, mağduriyet sürecinin geride kaldığını belirterek mutlu olduklarını söyledi.

BİRİ 25 BİRİ 3 KİLOMETRE

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti G1

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak'ta vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

RESMEN BAĞLANDI

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti G2

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz 2 yıl önce mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Kasım 2025 tarihli 10619 sayılı kararla birlikte Uzunkavak Mahallesi resmi olarak Kumlu ilçesine bağlandı.

TABELA DEĞİŞECEK

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti G3

Reyhanlı'dan Kumlu'ya 2 yıllık sürecin ardından bağlandıklarını ifade eden Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albrayrak, "Kumlu ilçesine bağlanmış durumdayız ve önümüzde günlerde tabelada yazan Reyhanlı ilçesi ismini değiştirip Kumlu ilçesi olarak değiştireceğiz" dedi.

"SORUNLARI ANLATSAK BİTİREMEYİZ"

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti G4

İlçe değişikliği sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyleyen Uzunkavak Mahallesi Muhtarı Mehmet Albayrak, mahallelinin ciddi sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek, "Uzunkavak Mahallesi, 1945 yılından beri Reyhanlı ilçesinde bağlı bulunan bir köy durumundaydı. Reyhanlı ilçe merkezi köye 25 kilometre uzaklıkta ama hemen yanı başımızda olan Kumlu ilçesine bağlı olmak, bizim için her konuda mutlaka iyi olacaktır. Çünkü şimdiye kadar Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın Uzunkavak Mahallesi halkına verdiği sorunları anlatmaya kalksak bitiremeyiz.

Referandum yapıldı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 80 yıl sonra yerleri değişmeden memleketleri değişti G5
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hatay Kumlu Reyhanlı ilçe mahalle
