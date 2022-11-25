YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Resmen kandırılıyoruz: Teker teker açıkladılar! Fast food çalışanlarının müşterilerine söyledikleri yalanlar

Resmen kandırılıyoruz: Teker teker açıkladılar! Fast food çalışanlarının müşterilerine söyledikleri yalanlar

25.11.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fast food'un zararları her seferinde belirtilse de eşsiz tadı ve pratik bir şekilde hazırlanması nedeniyle yediden yetmişe herkesin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Sıklıkla gittiğimiz fast food dükkanlarında maruz kaldığımız bazı durumların tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. İşte fast food çalışanlarının müşterilerine söylediği o yalanlar...

Fast food dükkanlarında çalışmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Günün her saatinde açlığı nedeniyle gergin olabilen müşterileri idare etmek için birçok fast food çalışanı yalana başvuruyor. Reddit'te yapılan bir paylaşımda fast food çalışanları müşterilerine en sık söyledikleri yalanları açıkladı.

DONDURMA MAKİNESİ BOZULDU

DONDURMA MAKİNESİ BOZULDU
Evet, fast-food dondurma makineleri arıza yapmaları, kapsamlı temizlik ve karmaşık onarımlar gerektirmeleri ile ünlüdür ve gerçekten de oldukça sık "arıza" yaparlar. Ancak bir Reddit dizisinde paylaşımda bulunan birçok fast-food çalışanına göre, işçilerin gerçekten daha fazla malzeme eklemek istemedikleri halde makinenin bozulduğunu iddia etmeleri de oldukça yaygın (Bir çalışan "Malzemeleri paketledikleri kutular çok büyük. Ağır ve açılması zor" dedi) veya temizliği erken yapmak ve vardiyanın geri kalanını dondurma ile bitirmek istediklerinde.

ŞU ANDA O ÜRÜNE SAHİP DEĞİLİZ

ŞU ANDA O ÜRÜNE SAHİP DEĞİLİZ
Görünüşe göre bir yerin belirli bir menü öğesi için gerekli malzemelerin olmadığını iddia etmek, sipariş üzerinde çalışmak istemeyen çalışanlar için bir başvurulacak taktik gibi görünüyor, ancak siparişler teknoloji aracılığıyla verildiğinde böyle bir yalan kullanılamaz. Bir öğenin yalnızca uygulama aracılığıyla sipariş etmek ve ardından tamamlanmış siparişi almak için mevcut olmadığının yüzlerine söylendiği birkaç kişinin hesabını ortaya çıkardık.

BURADA YENİYİM, ÜZGÜNÜM!

BURADA YENİYİM, ÜZGÜNÜM!
Bu, birçok işte fazlasıyla yaygın bir taktiktir ve fast-food endüstrisinde her zaman kullanılan bir taktiktir: "Burada yeniyim" iddiası . Reddit kullanıcılarına göre, fast-food çalışanları yavaş veya kötü hizmeti mazur göstermek için yeni olduklarını iddia ettiklerini itiraf ediyor ve birçok fast-food müşterisi, çalışanlarını daha önce gördüklerinde bile yeni olduklarını iddia ettiklerini bildiriyor.

TABİİ Kİ BU TAZE

TABİİ Kİ BU TAZE
Bir Reader's Digest makalesinden alınan raporlara göre, fast-food ürünlerinin atılması gerekenden çok sonra sadece ısıtılıp servis edilmek üzere ortalıkta saklanması sandığınızdan daha yaygın. Ve evet, bazı durumlarda bu, yiyecekleri ertesi güne kadar saklamayı da içeriyor.

EVET SEBZELİ KÖFTEYİ AYRI PİŞİRECEĞİZ

EVET SEBZELİ KÖFTEYİ AYRI PİŞİRECEĞİZ
Vejeteryanlar ve vejeteryanlar şunu not eder: Bir fast-food restoranı %100 et içermeyen bir veya iki menü öğesi sunsa bile, bu gıda maddeleri muhtemelen aslında etsiz olmayacaktır. Neden? Niye? Çünkü Reddit'teki bazı fast-food itiraflarına göre birçok restoranda çalışanların iddialarının aksine etli ve etsiz yiyecekler aynı ızgarada pişiriliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fast food dondurma çalışan hamburger ızgara taze vejeteryan yalan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü Türk şarkıcı, Dünya Kupası'nda sahne aldı! Binlerce taraftarı böyle coşturdu

Ünlü Türk şarkıcı, Dünya Kupası'nda sahne aldı! Binlerce taraftarı böyle coşturdu

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu

Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu

O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"

O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"

Gelinim Mutfakta peynirli krep böreği tarifi! En pratik börek

Gelinim Mutfakta peynirli krep böreği tarifi! En pratik börek

Kışın vazgeçilmezi: Mis gibi kokusuyla ayva tatlısı tarifi

Kışın vazgeçilmezi: Mis gibi kokusuyla ayva tatlısı tarifi

İlginizi Çekebilir

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.