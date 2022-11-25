Resmen kandırılıyoruz: Teker teker açıkladılar! Fast food çalışanlarının müşterilerine söyledikleri yalanlar

Fast food dükkanlarında çalışmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Günün her saatinde açlığı nedeniyle gergin olabilen müşterileri idare etmek için birçok fast food çalışanı yalana başvuruyor. Reddit'te yapılan bir paylaşımda fast food çalışanları müşterilerine en sık söyledikleri yalanları açıkladı.

DONDURMA MAKİNESİ BOZULDU Evet, fast-food dondurma makineleri arıza yapmaları, kapsamlı temizlik ve karmaşık onarımlar gerektirmeleri ile ünlüdür ve gerçekten de oldukça sık "arıza" yaparlar. Ancak bir Reddit dizisinde paylaşımda bulunan birçok fast-food çalışanına göre, işçilerin gerçekten daha fazla malzeme eklemek istemedikleri halde makinenin bozulduğunu iddia etmeleri de oldukça yaygın (Bir çalışan "Malzemeleri paketledikleri kutular çok büyük. Ağır ve açılması zor" dedi) veya temizliği erken yapmak ve vardiyanın geri kalanını dondurma ile bitirmek istediklerinde.

ŞU ANDA O ÜRÜNE SAHİP DEĞİLİZ Görünüşe göre bir yerin belirli bir menü öğesi için gerekli malzemelerin olmadığını iddia etmek, sipariş üzerinde çalışmak istemeyen çalışanlar için bir başvurulacak taktik gibi görünüyor, ancak siparişler teknoloji aracılığıyla verildiğinde böyle bir yalan kullanılamaz. Bir öğenin yalnızca uygulama aracılığıyla sipariş etmek ve ardından tamamlanmış siparişi almak için mevcut olmadığının yüzlerine söylendiği birkaç kişinin hesabını ortaya çıkardık.

BURADA YENİYİM, ÜZGÜNÜM! Bu, birçok işte fazlasıyla yaygın bir taktiktir ve fast-food endüstrisinde her zaman kullanılan bir taktiktir: "Burada yeniyim" iddiası . Reddit kullanıcılarına göre, fast-food çalışanları yavaş veya kötü hizmeti mazur göstermek için yeni olduklarını iddia ettiklerini itiraf ediyor ve birçok fast-food müşterisi, çalışanlarını daha önce gördüklerinde bile yeni olduklarını iddia ettiklerini bildiriyor.

TABİİ Kİ BU TAZE Bir Reader's Digest makalesinden alınan raporlara göre, fast-food ürünlerinin atılması gerekenden çok sonra sadece ısıtılıp servis edilmek üzere ortalıkta saklanması sandığınızdan daha yaygın. Ve evet, bazı durumlarda bu, yiyecekleri ertesi güne kadar saklamayı da içeriyor.