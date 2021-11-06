Reytinglerde zirveye oturan Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde!

SHOW TV'nin iddialı yapımlarından Aziz dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde üst sırada yer almayı başardı. Dizide Efnan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Simay Barlas'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
CESUR POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Dün akşam, ilk bölümüyle ekrana gelen Aziz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla seyirciden tam puan aldı.
Dizide Efnan karakteriyle kamera karşısına geçen Simay Barlas, güzelliğiyle adından söz ettirdi.
1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema Televizyon okudu.
2014 yılında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Barlas, 2017 yılında yer aldığı Adı Efsane dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi projelerde yer alan Barlas, oyunculuğun devamlı öğreten tarafını çok sevdiğini dile getiriyor.
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