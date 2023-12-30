Rıdvan Dilmen, Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Büyükekşi arasında geçen Süper Kupa maçı öncesindeki konuşmayı paylaştı! ''Neden Suudi Arabistan'da oynuyorsunuz?''

BÜYÜKEKŞİ: "TEKLİF SUNDUK, KABUL ETTİLER"

Erdoğan'ın bu soruna cevap veren Büyükekşi, "İki kulüp de para kazanacağı için böyle bir teklif sunduk ve onlar da kabul etti." dediği ifade edildi. Aldığı bu cevabın ardından Erdoğan'ın da, "O zaman tamam" dediği aktarıldı. Rıdvan Dilmen'in paylaştığı bu konuşma sosyal medyada gündeme oturdu.