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Rita Ora yeni klibi için sahile koştu!

28.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Malibu sahilinde yeni müzik videosunu kaydederken transparan bir elbise içinde kusursuz fiziğini sergiledi.

Rita Ora Los Angeles'ta yeni albümü üzerinde çalışıyor.

Rita Ora

Rita Ora , Pazar günü bir sonraki müzik videosunu çekmek için transparan elbisesi ve seksi bikinisiyle objektif karşısına geçti.
Önümüzdeki ay Sigala ile birlikte yeni single'ı You For Me'yi piyasaya sürmeye hazırlanan 30 yaşındaki Rita Ora, suda yüzerken altına giydiği bağcıklı bikinisiyle göz kamaştırdı.

RITA ORA KİMDİR?

RITA ORA KİMDİR?
1990 yılında dünyaya gelen Rita Ora, İngiltere vatandaşı, Kosova asıllı söz yazarı, şarkıcı ve oyuncudur. Yay burcudur. Don isminde bir erkek ve Elena isminde bir kız kardeşi vardır. Ailesi Rita Ora doğduğu sene İngiltere’ye göç etmiştir. Babası bar işletmecisi, annesi ise Psikiyatrist’tir. Sylvia Young Tiyatro okulunda eğitim almış ardından, St Charles Catholic Sixth Form Kolejinden mezun olmuştur. 2007 senesinde Craig David ile birlikte seslendirdiği Awkward isimli şarkı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.
Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır. 2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır.
Uzun süre DJ Calvin Harris ile birliktelik yaşayan Rita Ora bugüne kadar Spivs, Hızlı ve Öfkeli 6, Grinin Elli Tonu, Dolandırıcılar ve 90210 isimli dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır. 1.66 boyunda, 55 kilo ağırlığında olan Rita Ora’nın vücut ölçüleri ise ölçüleri: 86-63.5-89 cm’dir.
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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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