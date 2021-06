Rita Ora yeni klibi için sahile koştu!

Önümüzdeki ay Sigala ile birlikte yeni single'ı You For Me'yi piyasaya sürmeye hazırlanan 30 yaşındaki Rita Ora, suda yüzerken altına giydiği bağcıklı bikinisiyle göz kamaştırdı.

Ayrıca Tinchy Stryder’in seslendirdiği Where Is Your Love şarkısına düet eşliğinde bulunmuş ve klibinde yer almıştır. 2009’de İngiltere adına Eurovision yarışmasına katılan Ora ilk albümünü 2012 yılında müzik severler ile paylaşmış kısa sürede tüm listelerde albümü bir numaraya yükselmeyi başarmıştır.