MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rol arkadaşıyla mahkemelik olmuştu! Kerem Alışık oğlu ile aynı dizide oynamış!

Rol arkadaşıyla mahkemelik olmuştu! Kerem Alışık oğlu ile aynı dizide oynamış!

17.08.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül 2018'de yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi Türk televizyonlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın, oğlu ile aynı dizide oynaması ve oğlunun canlandırdığı rol dikkatleri çekti. İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile aynı sette oyunculuk yaptı. Aynı zamanda oğlu Sadri Alışık'ın dizide canlandırdığı karakter dikkat çekti. Kerem Alışık geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncularından olan Murat Ünalmış ile kavga etmiş ve mahkemelik olmuştu.

KEREM ALIŞIK MEĞER OĞLUYLA AYNI DİZİDE OYNAMIŞ

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli rolünü canlandıran Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile aynı sette yer almış.
Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık rol icabı Fekeli'nin gençliğini canlandırdı.
Babasının gençliğini canlandıran Sadri Alışık'ın, Türk sinemasının en önemli oyuncuları arasında yer alan, Turist Ömer tipiyle tanınan Sadri Alışık'a benzemesi seyircilerin dikkatini çekti.

KEREM ALIŞIK MAHKEMELİK OLMUŞTU!

KEREM ALIŞIK MAHKEMELİK OLMUŞTU!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında gerginlik yaşandı.
Kerem Alışık'ın çekimler esnasında sahne değiştirmek isteyince Murat Ünalmış duruma karşı çıktı. Böylelikle iki oyuncunun tartışması mahkemeye kadar uzadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık Sadri Alışık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.