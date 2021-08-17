Rol arkadaşıyla mahkemelik olmuştu! Kerem Alışık oğlu ile aynı dizide oynamış!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile aynı sette oyunculuk yaptı. Aynı zamanda oğlu Sadri Alışık'ın dizide canlandırdığı karakter dikkat çekti. Kerem Alışık geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncularından olan Murat Ünalmış ile kavga etmiş ve mahkemelik olmuştu.