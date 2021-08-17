Rol arkadaşıyla mahkemelik olmuştu! Kerem Alışık oğlu ile aynı dizide oynamış!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile aynı sette oyunculuk yaptı. Aynı zamanda oğlu Sadri Alışık'ın dizide canlandırdığı karakter dikkat çekti. Kerem Alışık geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncularından olan Murat Ünalmış ile kavga etmiş ve mahkemelik olmuştu.
KEREM ALIŞIK MEĞER OĞLUYLA AYNI DİZİDE OYNAMIŞ
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli rolünü canlandıran Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile aynı sette yer almış.
Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık rol icabı Fekeli'nin gençliğini canlandırdı.
Babasının gençliğini canlandıran Sadri Alışık'ın, Türk sinemasının en önemli oyuncuları arasında yer alan, Turist Ömer tipiyle tanınan Sadri Alışık'a benzemesi seyircilerin dikkatini çekti.
KEREM ALIŞIK MAHKEMELİK OLMUŞTU!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında gerginlik yaşandı.
Kerem Alışık'ın çekimler esnasında sahne değiştirmek isteyince Murat Ünalmış duruma karşı çıktı. Böylelikle iki oyuncunun tartışması mahkemeye kadar uzadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum