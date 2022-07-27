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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından kurtuldu! 38 kilo verdi

27.07.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesleği olan pilotluğa geri dönmesiyle adından söz ettirmişti. Ailesiyle tatile çıkan Sarıoğlu, formda vücudu ile dikkat çekti. 38 kilo veren Yağmur Sarıoğlu, sırrını açıkladı.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da nikah masasına oturmuştu. Çocukları; Sarp 2011’de, Sare 2018’de, Saran 2020’de dünyaya gelmişti. Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.

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38 KİLO VERMENİN SIRRI!

Aralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, aralıklı yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.

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Ailesi ile tatile çıkan 'Gökyüzünün kraliçesi' Yağmur Sarıoğlu uçuş günlerinden kalan
tüm zamanını çocukları ile değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde havuzda şenlik vardı. Sarp, Sare ve Saran ile suda eğlenceli anlar yaşadı.

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VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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