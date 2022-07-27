Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından kurtuldu! 38 kilo verdi

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da nikah masasına oturmuştu. Çocukları; Sarp 2011’de, Sare 2018’de, Saran 2020’de dünyaya gelmişti. Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.
38 KİLO VERMENİN SIRRI!
Aralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, aralıklı yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.
Ailesi ile tatile çıkan 'Gökyüzünün kraliçesi' Yağmur Sarıoğlu uçuş günlerinden kalan
tüm zamanını çocukları ile değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde havuzda şenlik vardı. Sarp, Sare ve Saran ile suda eğlenceli anlar yaşadı.
VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER
Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.
Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.
Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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