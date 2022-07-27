Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından kurtuldu! 38 kilo verdi

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz 2010’da nikah masasına oturmuştu. Çocukları; Sarp 2011’de, Sare 2018’de, Saran 2020’de dünyaya gelmişti. Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 29 kilodan kurtulmayı başardı. Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.

38 KİLO VERMENİN SIRRI!

Aralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, aralıklı yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.

Ailesi ile tatile çıkan 'Gökyüzünün kraliçesi' Yağmur Sarıoğlu uçuş günlerinden kalan

tüm zamanını çocukları ile değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde havuzda şenlik vardı. Sarp, Sare ve Saran ile suda eğlenceli anlar yaşadı.