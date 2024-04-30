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Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert 'Edanur Gezer' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 16:59
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışması yaptığı alanda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. "Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor" diyen İmamoğlu, "Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert 'Edanur Gezer' çıkışı! 'Sıfatı büyük devlet adamlarının...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için X hesabından açıklama yaptı.

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İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da 'Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler.' diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum."

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Ekrem İmamoğlu edanur
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