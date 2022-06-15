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Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık araba koleksiyonunu gösterdi

15.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Donald isimli bir YouTube kanalı kuran ve şimdilerde 15 yaşında olan sosyal medya fenomeni Donald Dougher, milyonlarca dolar değerindeki araba koleksiyonunu gösterdi. “Amerika’nın en zengin çocuğu” olarak gösterilen Dougher, yasal olarak araba ehliyeti bulunmamasına rağmen geniş bir araç filosuna sahip.

15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Donald Dougher, 3 yıl önce açtığı YouTube kanalı sayesinde kısa sürede servet kazanmayı başardı. Henüz reşit olmadığı için gelirinin kontrolü ailesinde bulunan Dougher, sosyal medya içerikleri sayesinde her ay 20 bin sterlin (yaklaşık 418 bin TL) kazanıyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

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Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.

İŞTE KOLEKSİYONUN EN LÜKS ARABALARI

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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