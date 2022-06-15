Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık araba koleksiyonunu gösterdi

15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Donald Dougher, 3 yıl önce açtığı YouTube kanalı sayesinde kısa sürede servet kazanmayı başardı. Henüz reşit olmadığı için gelirinin kontrolü ailesinde bulunan Dougher, sosyal medya içerikleri sayesinde her ay 20 bin sterlin (yaklaşık 418 bin TL) kazanıyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.