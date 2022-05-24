Sadece birkaç kez 'merhaba' dedi, hayatı kâbusa döndü! Taciz, tecavüz, işkence, darp, ölüm tehdidi...

Fide Uyarlar, Gökhan K.'nin hem asansörde tacizi hem de evine girip tecavüz girişimi üzerine şikayetçi oldu. "Ben kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheli, o ise mağdurmuş" diyerek yakınan Uyarlar, Gökhan K. tarafından evinde bir hafta hapsedildiğini, kolunun kırıldığını ve uğradığı korkunç işkenceleri anlattı.

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ZORLA EVİNDE KALDI Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

Gökhan K. ile sadece birkaç kez merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar’ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip kolunu kırdı. Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı.

Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar’ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.’den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar kameralarca görüntülendi.

UZLAŞMADAN SONRA DA DEVAM ETTİ Uyarlar, bunun üzerine zanlıdan şikayetçi oldu. Zanlı da kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi olunca Fide Uyarlar hem şüpheli hem de müşteki oldu. Olay uzlaşmaya gidince kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında zanlı ile uzlaştı.