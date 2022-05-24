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Sadece birkaç kez 'merhaba' dedi, hayatı kâbusa döndü! Taciz, tecavüz, işkence, darp, ölüm tehdidi...

24.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fide Uyarlar'ın sadece birkaç kez merhabalaştığı Gökhan K.'nin taciz, tecavüz girişimi, darp, işkence ve ölüm tehditleriyle yaşamı kâbusa döndü. "Ruh hastası" olarak nitelendirdiği Gökhan K.'nin asansörde taciz ve zorla girdiği evinde tecavüz girişimini görüntüleyen Uyarlar, "Gece 00.30’dan sabah 06.30’a kadar dövdü ve 'Benimle evleneceksin' diyerek zorladı" dedi. "Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın" diyen Uyarlar, yaşadığı korkunç olayları gözyaşları içinde anlattı.

Fide Uyarlar, Gökhan K.'nin hem asansörde tacizi hem de evine girip tecavüz girişimi üzerine şikayetçi oldu. "Ben kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheli, o ise mağdurmuş" diyerek yakınan Uyarlar, Gökhan K. tarafından evinde bir hafta hapsedildiğini, kolunun kırıldığını ve uğradığı korkunç işkenceleri anlattı.

MERHABALAŞMAYLA BAŞLAYAN BİTMEYEN KÂBUS! "GECE 00.30'DAN SABAH 06.30'A KADAR..."

ZORLA EVİNDE KALDI

ZORLA EVİNDE KALDI
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.
Gökhan K. ile sadece birkaç kez merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar’ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip kolunu kırdı. Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı.
Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar’ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.’den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar kameralarca görüntülendi.

UZLAŞMADAN SONRA DA DEVAM ETTİ

UZLAŞMADAN SONRA DA DEVAM ETTİ
Uyarlar, bunun üzerine zanlıdan şikayetçi oldu. Zanlı da kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi olunca Fide Uyarlar hem şüpheli hem de müşteki oldu. Olay uzlaşmaya gidince kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında zanlı ile uzlaştı.
Ancak zanlı uzlaşmasına rağmen 22 Mayıs günü genç kadının evine yan tarafının balkonundan girip Uyarlar’ı darp edip taciz etti. Sabaha kadar evde kalıp kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Bu anlar da kadının evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kadın, zanlı kaçtıktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek şikayette bulundu. Zanlı da polis tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
taciz
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