Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyor?

Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. 'Yanlışımdan döndüm' şeklinde konuşup geçen günlerde ayrıldığı sevgilisiyle daha sonra barışan Ece Erken, sevgilisiyle tatile gitmişti. Eşinden 1 sene evvel boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Ece Erken'in yeni eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Magazin gündeminin çok konuşulan isimlerden Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre gündeme gelmişti. Daha sonrasında Mahmutyazıcıoğlu eşinden Haziran ayında boşanmıştı.
Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile hayatını birleştirdi.
Mahmutyazıcıoğlu, 1980 senesinde Rize'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Mahmutyazıcıoğlu kendi hukuk bürosuna sahiptir. Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını da yürütmektedir.
Yaklaşık 1 sene de Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
15 senelik evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ayrıca 2 çocuk babasıdır.
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