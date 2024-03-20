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Şahane Hayatım’ın Didem’i Gökçe Eyüboğlu imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 11:01
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Şimdilerde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolünü paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde hayat verdiği Didem karakteri ile beğeni toplayan Gökçe Eyüboğlu imaj tazeledi. Dizide saçlarını rastalı olarak kullanan ünlü ismin yeni hali çok beğenildi.

Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum, Maviye Sürgün ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu dizideki rastalı saçlarıyla dikkat çekiyordu.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ BEĞENİLDİ

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu imaj değişiklğine gitti ve rastalı saçlarına veda etti.
Eyüboğlu'nun yeni hali takipçilerinden tam not aldı.
20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Eyüboğlu'nun çocukluğundan beri oyunculuğa ilgisi vardı.
Orta okulda her dönem sonu, yazdığı oyunlar sahnelenirken, okul hayatının ilerleyen bölümlerinde de tiyatro kulüplerinde yer aldı.
Aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başladı.
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Gökçe Eyüboğlu Şahane Hayatım evlilik tuna ünlü oyuncu karakteri
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