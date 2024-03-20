Şahane Hayatım’ın Didem’i Gökçe Eyüboğlu imaj tazeledi! Yeni hali çok beğenildi

Evlilik Hakkında Her Şey, Mahkum, Maviye Sürgün ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu dizideki rastalı saçlarıyla dikkat çekiyordu.
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ BEĞENİLDİ
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu imaj değişiklğine gitti ve rastalı saçlarına veda etti.
Eyüboğlu'nun yeni hali takipçilerinden tam not aldı.
20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Eyüboğlu'nun çocukluğundan beri oyunculuğa ilgisi vardı.
Orta okulda her dönem sonu, yazdığı oyunlar sahnelenirken, okul hayatının ilerleyen bölümlerinde de tiyatro kulüplerinde yer aldı.
Aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başladı.