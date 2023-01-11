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  4. Sahilde ailesiyle yürüyüş yapan kızın ayağına öyle bir şey takıldı ki... Nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenmişti

Sahilde ailesiyle yürüyüş yapan kızın ayağına öyle bir şey takıldı ki... Nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenmişti

11.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland kentinde yaşayan 9 yaşındaki Molly Sampson isimli bir kız ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada ilginç bir keşfe imza attı. Küçük kızın ayağına nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenen ve boyu 20 metreyi geçen Megalodon köpekbalığının dişi takıldı. Uzmanlar keşfi ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland kentinde yaşayan 9 yaşındaki Molly Sampson, Calvert Plajı’nda 25 Aralık günü ailesiyle birlikte amatör fosil avcılığı yaparken nesli tükenen dev köpekbalığı Megalodon’un dişini buldu. 9 yaşındaki Molly’nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirterek “Molly'nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın” ifadeleriyle duyurdu.

UZMANLARI BİLE HEYECANLANDIRDI

Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon’a ait olduğunu açıkladı. Calvert Denizcilik Müzesi keşfi, ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirerek “Kocaman bir Megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu!” açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK DENİZ CANLILARINDAN BİRİ

EN BÜYÜK DENİZ CANLILARINDAN BİRİ
Antik Yunanca’da ‘büyük diş’ anlamına gelen ve kısaca ‘Meg’ olarak adlandırılan Megalodon’lar, yaklaşık 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul edilmektedir. (DHA)
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Amerika

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