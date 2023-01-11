Sahilde ailesiyle yürüyüş yapan kızın ayağına öyle bir şey takıldı ki... Nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenmişti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland kentinde yaşayan 9 yaşındaki Molly Sampson, Calvert Plajı’nda 25 Aralık günü ailesiyle birlikte amatör fosil avcılığı yaparken nesli tükenen dev köpekbalığı Megalodon’un dişini buldu. 9 yaşındaki Molly’nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirterek “Molly'nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın” ifadeleriyle duyurdu.

UZMANLARI BİLE HEYECANLANDIRDI

Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon’a ait olduğunu açıkladı. Calvert Denizcilik Müzesi keşfi, ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirerek “Kocaman bir Megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu!” açıklamasını yaptı.