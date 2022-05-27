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  4. Saniye saniye kamerada! Bagaja kapattılar yetmedi, gaz bombasıyla boğdular

Saniye saniye kamerada! Bagaja kapattılar yetmedi, gaz bombasıyla boğdular

27.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da gerçekleştirilen bir gözaltı inanılmaz görüntülere sahne oldu. Dünya basınında tepki çeken anlar saniye saniye kameraya çekilirken, polislerin gözaltına almaya çalıştığı 38 yaşındaki şüpheli Genivaldo de Jesus Santos feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Brezilya’da görev yapan eyalet polisleri Genivaldo de Jesus Santos isimli bir adamı gözaltına almaya çalışırken ortaya oldukça korkunç görüntüler çıktı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Santos, polislere direndiği için öncelikle zorla arabanın bagajına bindirildi. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine polisler arabanın içinde gaz bombası attı ve bagajın kapağını bastırarak Santos’un çıkmasını engelledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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25 Mayıs Çarşmaba günü Brezilya’nın Umbauba kentinde meydana gelen olay sırasında siyahi Genivaldo de Jesus Santos’un ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bagajda kapalı kaldığı anlarda aracın içine atılan gaz bombasının etkisiyle oksijensiz kalarak boğulan Genivaldo de Jesus Santos hayatını kaybetti. Santos'un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

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Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

(DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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