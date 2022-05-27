Saniye saniye kamerada! Bagaja kapattılar yetmedi, gaz bombasıyla boğdular

Brezilya’da görev yapan eyalet polisleri Genivaldo de Jesus Santos isimli bir adamı gözaltına almaya çalışırken ortaya oldukça korkunç görüntüler çıktı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Santos, polislere direndiği için öncelikle zorla arabanın bagajına bindirildi. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine polisler arabanın içinde gaz bombası attı ve bagajın kapağını bastırarak Santos’un çıkmasını engelledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

25 Mayıs Çarşmaba günü Brezilya’nın Umbauba kentinde meydana gelen olay sırasında siyahi Genivaldo de Jesus Santos’un ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bagajda kapalı kaldığı anlarda aracın içine atılan gaz bombasının etkisiyle oksijensiz kalarak boğulan Genivaldo de Jesus Santos hayatını kaybetti. Santos'un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.