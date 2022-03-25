Sarkıt ve dikitleri buz tutan İnsuyu Mağarası görenleri büyüledi! Gören telefonuna sarıldı

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamacında bulunan mağaraya, yağan karın erimesiyle süzülen su akışı arttı. Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunlardan süzülen su, mağaranın bazı yerlerinin soğuk olması nedeniyle buz tuttu. Ayrıca mağarada yer yer buzdan sarkıt, dikit ve sütunlar da oluştu. Ziyaretçiler, kendilerini hayrete düşüren bu rotada gezerek kalsit ve buz kristallerinin fotoğrafını çekiyor, mağaranın sıcak olan yerlerini ise üzerlerine damlayan suyun eşliğinde keşfediyor.

“SANKİ BİR DERE AKIYORMUŞ GİBİ SESLER GELİYOR”

İnsuyu Mağarası Tesis Sorumlusu Deniz Ayaz, kurak geçen dönemde mağaraya süzülen su miktarının azaldığını ancak bu kış yağışların ardından mağaraya tekrar suyun gelmeye başladığını söyledi. Mağarada akıntıların ve damlaların yoğunlaştığını belirten Ayaz, süzülen su miktarının artması ve buzdan oluşan sarkıt ve dikitlerin ziyaretçilerin hoşuna gittiğini belirterek, "Gelen insanlar bu manzarayı görünce fotoğraf çekmeden duramıyorlar. Mağaradaki diğer sarkıt ve dikitlerin yanında buzdan sarkıt ve dikitlerle karşılaşınca hayrete düşüyorlar." diye konuştu.

Mağarayı gezerken derinden akan su seslerinin duyulduğunu aktaran Ayaz, "Yer altında sanki bir dere akıyormuş gibi su sesi geliyor. Şu an bu dereyi gözle görmüyoruz ama temennimiz mağaradaki göl çanaklarının dolması." dedi. Ayaz, mağarada 9 göl çanağının bulunduğunu, gezilebilir alanda dilek gölü ve büyük göl çanağının görüldüğüne değinerek, "Mağaramız aslında ziyarete kapalı alanları dahil 8 bin 350 metre uzunluğunda. Kış aylarında da ilgi gösteriliyor, yazın tabii biraz daha aktif. Kış ve ilkbaharın mağarada aslında ayrı bir güzelliği var. Kışın insanlar mağarayı soğuk zannediyor ancak mağaranın bazı alanları 14-16 derece, bazı alanları soğuk, bu da mağaranın ilginç yanı." diye konuştu.

Mağara görevlisi Bülent Çilingir de İnsuyu Mağarası'nın Türkiye'nin ender yerlerinden olduğunu ifade ederek, "İlkbaharda mağaraya süzülen suyun daha da çoğalmasını bekliyoruz." dedi.

Marmaris'ten gelen Beden Eğitimi öğretmeni Seval Keleş de satranç turnuvasını kazanan öğrencilerini ödül olarak İnsuyu Mağarası'na getirdiklerini anlattı.Mağara'yı etkileyici bulduklarını söyleyen Keleş, "İnanılmaz gerçekten tam bir doğa harikası. Bazı yerleri çok soğuk, bazı yerleri sıcak. Müthiş bir yer, bayıldık buraya. Bence bütün gençlerin, öğrencilerin gelip görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.