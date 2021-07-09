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Seda Sayan Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? Yeni sunucu kim olacak?

09.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın bir süredir sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan'ın yerine Demet Akalın'ın geleceği açıklandı. Demet Akalın anlaşma yaptığını sosyal medya hesabından duyururken, Seda Sayan Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? sorusu araştırılmaya başlandı.

Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta'nın" yeni sezonu için anlaşma yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programa Akalın'ın gelmesinin ardından, programı neden bıraktığı merak konusu oldu. Peki Seda Sayan Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? Yeni sunucu kim olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Seda Sayan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?

Uzun süredir Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta adlı programın sunuculuğunu üstelenen Seda Sayan'ın hayranları programı neden bıraktığını araştırıyor.
58 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın yeni sezonda Gelinim Mutfakta'da yer almayışı hayranlarını üzdü.
Sayan, sevilen gündüz kuşağını bırakma nedeni ise geçtiğimiz ay Demet Akalın ile bol polemik yaşadığı Star TV'ye transfer olması.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın final yapmasının ardından Star TV'nin yeni sezonunda yer alacağı ortaya çıkmıştı.
Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu ise Seda Sayan'ın ardından Demet Akalın olacağı açıklandı.
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Demet Akalın Seda Sayan Gelinim Mutfakta
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