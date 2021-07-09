Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta'nın" yeni sezonu için anlaşma yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programa Akalın'ın gelmesinin ardından, programı neden bıraktığı merak konusu oldu. Peki Seda Sayan Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? Yeni sunucu kim olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...