MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü

Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü

14.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da özellikle kayalık yerlerde tehlikeli pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşarak kısa süre içinde tanınan Sofia Cheung, selfie çekerken kaza geçirdi.

Dört metre yükseklikten düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti.

Sofia Cheung

Üç arkadaşı ile beraber Ha Pak Lai parkına giden Sofia Cheung, herzamanki Instagram hesabı için fotoğraf çektirmek istedi.
Parkta bir şelalenin üst kısmına çıkan 32 yaşındaki fenomen biranda dengesini kaybetti ve gölete düştü.
Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşte Sofia'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğralar...

İşte Sofia'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğralar...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!

Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.