Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü

Üç arkadaşı ile beraber Ha Pak Lai parkına giden Sofia Cheung, herzamanki Instagram hesabı için fotoğraf çektirmek istedi.

Parkta bir şelalenin üst kısmına çıkan 32 yaşındaki fenomen biranda dengesini kaybetti ve gölete düştü.

Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.