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  4. CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu!

CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu!

29.04.2024 20:24
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Diyarbakır'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

CHP'li başkan adayı başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.

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BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU!

Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır CHP
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