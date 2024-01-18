'Sen Mutlu Ol Ne Olur' şarkısıyla Popstar'a damga vurmuştu! Popstar’ın yıldızı Aydan Kaya son haliyle gündem oldu

Jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in yer aldığı Popstar yarışması yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.





SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Fenomen yarışma programındaki isimlerin son halleri zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden biri de 'Sen Mutlu Ol Ne Olur' şarkısındaki performansıyla dikkat çeken Aydan Kaya oldu.

Popstar Aydan Kaya güçlü sesi ve tavırlarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.

Aydan Kaya'nın son haline; 'Yıllar sana yaramış', 'Her zamanki gibi mükemmelsin', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Aydan Kaya 19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın desteğiyle başladı.