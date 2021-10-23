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Serap Paköz: Seda Sayan'dan güç aldım

23.10.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyonlar hakkında konuştu. Seda Sayan'dan güç aldığını dile getiren Paköz, "Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serap Paköz, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sunucu, son dönemde çok konuşulan estetik operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"ÇOK MUTLUYUM"

Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Paköz, "Bazı kadınlar yıllardır yaptırıyor, haber olmuyor. Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan'dan güç aldım ve kendimi iyi hissetmek için yaptırdım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta çok tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranlarda bulunurum." ifadelerini kullandı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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